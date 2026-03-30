Émilie Piette est la nouvelle présidente du gestionnaire du réseau électrique français RTE

Emilie Piette / Image : Matignon.

Dès le 7 avril 2026, Émilie Piette succèdera à Xavier Pechaczyk à la présidence du gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE. Cette polytechnicienne très proche de l’Élysée prendra ses fonctions pour le mandat restant jusqu’en août 2030.

Le 30 mars 2026, le conseil de surveillance de Réseau de transport d’électricité (RTE) a officialisé la nomination d’Émilie Piette à la tête du directoire de l’entreprise publique. Cette décision, confirmée par le ministère chargé de l’Énergie et la Commission de régulation de l’énergie (CRE), prend effet dès le 7 avril 2026 et s’étendra jusqu’à la fin du mandat le 31 août 2030. C’est la première fois qu’une femme est nommée à la tête de RTE depuis sa création, en 2000.

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Une polytechnicienne ayant œuvré pour plusieurs ministères

Âgée de 48 ans, Émilie Piette succède à Xavier Piechaczyk, ancien président du directoire depuis 2020 et récemment nommé président-directeur général du groupe RATP. Sa prise de fonction intervient après plusieurs années passées à la Présidence de la République, où elle a exercé en tant que secrétaire générale adjointe depuis 2023, en charge des pôles économie et environnement.

Diplômée de l’École polytechnique et de Télécom Paris, Émilie Piette est ingénieure générale des mines et possède 25 ans d’expérience dans la haute fonction publique et le secteur privé. Son parcours se distingue par des fonctions de cadre dirigeant dans différents ministères, dont les Affaires étrangères, l’Économie, le Logement et la Transition écologique.

Elle a occupé des postes clés tels que déléguée interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État, secrétaire générale des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ainsi que directrice de production chez Bouygues Bâtiment Île-de-France. Elle est également chevalier de l’Ordre national du Mérite.