Image : Bluetti.

Bluetti profite de l’approche des fêtes de Noël pour dévoiler sa toute dernière nouveauté : l’AC70, une petite station électrique portable qui a tout d’une grande avec ses 1000W de puissance et ses 768 Wh de capacité de stockage.

Fort de ses précédents produits, comme l’AC60 ou l’AC200MAX que nous avons récemment testé, Bluetti lance un nouveau produit annoncé comme le parfait compromis entre puissance, autonomie et polyvalence : l’AC70. Idéal en vacances comme à la maison, l’AC70 permet de profiter de tout le confort nécessaire, quelles que soient les conditions du moment. Lancé à partir du 12 décembre, il bénéficie, jusqu’à la fin de l’année, d’un prix de lancement redoutable de 599 € sur son site internet.

Avec l’AC70, Bluetti met le paquet pour combiner puissance et polyvalence

Pour sa toute nouvelle batterie portable, Bluetti a décidé de voir grand : l’AC70 dispose d’une puissance nominale de 1000W, ce qui lui permet d’alimenter un frigo, un ordinateur ou encore une TV, mais aussi des appareils plus gourmands en énergie comme un micro-ondes ou une cafetière. Et ce n’est pas tout, grâce à son mode « Lift », la puissance nominale peut momentanément passer à 2000 W et ainsi alimenter des appareils plus puissants comme une bouilloire, un outil électroportatif et même un sèche-cheveux.

Au niveau de la connectique, Bluetti nous a également gâtés avec deux prises 230 V, deux ports USB-A, deux ports USB-C de 100W et une prise 12 V de type allume-cigare. Au total, il est donc possible d’alimenter jusqu’à 7 appareils en simultané.

Une capacité de stockage permettant de faire face à toutes les situations

La puissance n’est rien sans l’endurance, et Bluetti l’a bien compris. Le fabricant a donc équipé son AC70 d’une batterie de 768 Wh de capacité. Cette batterie lui permet d’alimenter un téléviseur pendant une dizaine d’heures, un frigo pendant une vingtaine d’heures ou encore de recharger un smartphone plus de cinquante fois. Si ce n’est pas suffisant, il est possible de la coupler à d’autres batteries de la marque comme la B80 d’une capacité de 806 Wh, d’une B230 de 2 048 Wh ou encore d’une B300 et ses 3 072 Wh de capacité.

La batterie se distingue également par sa vitesse de recharge, passant de 0 % à 80 % en seulement 45 minutes à partir d’une prise domestique 230 V. Les 100 % sont atteints en une heure et demie. Pour plus de polyvalence, l’AC70 peut être rechargée sur une prise allume-cigare 12 V ou grâce à des panneaux solaires. Avec 500 Wc de panneaux photovoltaïques, les 100 % de recharge peuvent être atteints en deux heures.

Enfin, la batterie se veut idéale pour réalimenter la maison en cas de coupure de courant grâce à sa fonction UPS. Celle-ci permet à la batterie de détecter une coupure de courant et de réalimenter le circuit électrique en seulement 20 ms, protégeant ainsi les appareils sensibles comme les ordinateurs, les téléviseurs, etc.

Pour assurer la longévité de sa nouvelle batterie AC70, Bluetti a misé sur la technologie LiFePO4. Résultat, la batterie devrait conserver 80 % de sa capacité de stockage initial après plus de 3 000 cycles de charge décharge. C’est l’équivalent d’un cycle par jour pendant plus de 8 ans ! Bluetti garantit sa batterie 5 ans.

Facile à transporter, idéale pour le camping

Outre ses caractéristiques techniques, la Bluetti AC70 se distingue par son format compact de 31 cm de large pour pour 21 cm de haut et 26 cm de profondeur ainsi qu’un poids de 10,2 kg. Ces mensurations contenues, sa poignée ergonomique et sa fabrication robuste font de l’AC70 l’accessoire indispensable lors d’une sortie en plein air, d’un road trip ou d’une session de camping en pleine nature.

Un écran LCD et le Bluetooth pour ne jamais perdre le contrôle

Pour faciliter le contrôle de sa toute nouvelle batterie, Bluetti a l’a équipée d’un nouvel écran LCD à la fois plus grand et plus lumineux que sur les précédents modèles. Cet écran facilite ainsi l’accès aux informations essentielles en temps réel comme la puissance entrante et sortante ou encore l’autonomie restante. Bluetti a également développé une application qui permet de contrôler la batterie depuis un smartphone grâce au Bluetooth.

Quand l’AC70 sera-t-elle disponible ?

La Bluetti AC70 sera disponible sur son site officiel et sur Amazon dès le 12 décembre. Pour l’occasion, le fabricant a décidé de limiter son prix à 599 €. Pour en profiter, il faudra tout de même faire vite, car cette promotion ne sera valable que jusqu’au 27 décembre. Vous voulez accompagner votre nouvelle batterie d’un set de panneaux solaires ou d’une autre batterie du fabricant ? Ça tombe bien, Bluetti fête aussi Noël propose des soldes du 11 au 25 décembre, ce qui n’est pas pour nous déplaire.