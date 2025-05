Le futur géant français du panneau solaire dévoile ses premiers modèles

Illustration : Carbon, modifiée par RE.

À l’occasion du salon Intersolar à Munich, la start-up Carbon a présenté son premier prototype de panneau photovoltaïque. Il préfigure le lancement du chantier de l’usine pilote, puis de la giga-usine prévue à Fos-sur-Mer, destinée à produire lingots, cellules et panneaux solaires.

Carbon a dévoilé sa première gamme de panneaux photovoltaïques, qui sera fabriquée dans une usine française. Baptisée Carbon One, cette gamme de trois modèles vise à répondre aux besoins des particuliers comme des grands producteurs photovoltaïques. L’entreprise prévoit une mise sur le marché progressive, avec deux premiers modèles réservés aux « petits » projets résidentiels et tertiaires, dès 2026. Un module de plus grande capacité, destiné à des projets d’envergure, complètera la gamme en 2027.

Le développement des panneaux a été mené en collaboration avec le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), qui a apporté son expertise pour la conception des modules et leur préqualification, explique Carbon. Des tests de vieillissement accéléré ont été réalisés afin de préparer la phase de certification, condition indispensable à la commercialisation.

Une gamme de panneaux solaires made in France

Modèle Puissance (Wc) Efficacité (%) Dimensions (mm) Cellules (type/nb) Disponibilité prévue CB12-48 445 – 455 22,28 – 22,78 1792 × 1135 TOPCon type n / 48 cellules Mi-2026 CB12-54 495 – 505 22,17 – 22,62 1910 × 1135 TOPCon type n / 54 cellules Mi-2026 CB12-66 615 – 625 22,77 – 23,14 2382 × 1134 TOPCon rectangulaires / 132 demi-cellules 2027

La production des panneaux démarrera dans l’usine pilote Carbon One, en France, mais dont la localisation sera précisée prochainement. Cette première unité disposera d’une capacité annuelle de 500 MW. Carbon indique que la majorité des composants seront sourcés en Europe, bien que certains éléments continueront d’être importés, notamment d’Asie. L’entreprise a par ailleurs réaffirmé son ambition de relocaliser progressivement l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement en Europe.

Pour financer ce projet industriel, Carbon a lancé au printemps 2025 une campagne de financement participatif qui a permis de lever trois millions d’euros auprès de plus de 2 300 investisseurs, dépassant largement l’objectif initial. La construction de cette première usine constitue une étape vers la mise en service, prévue fin 2027, d’une gigafactory à Fos-sur-Mer qui maîtrisera l’ensemble de la chaîne de fabrication.