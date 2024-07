Le bâtiment désaffecté qui sera investi par Carbon / Image : Carbon.

Carbon, la société qui porte un projet de gigafactory de panneaux solaires dans le sud de la France, s’associe à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour développer un centre de recherche et développement (R&D) et de formation à Istres. Il investira les locaux d’anciens bâtiments industriels désaffectés.



La filière photovoltaïque tente de maintenir son activité en France, malgré la rude concurrence en provenance des fabricants chinois qui ont investi le marché européen avec des panneaux solaires vendus à bas prix. Pour éviter le phénomène de fermeture en série d’usines européennes, certains industriels français prennent les choses en main.

Un « Carbon Lab » en 2027 pour promouvoir l’innovation et la formation dans le photovoltaïque

L’entreprise Carbon a ainsi annoncé la mise en œuvre d’un nouveau projet qui consiste à reconvertir une zone industrielle désaffectée en nouveau centre de R&D et de formation pour la filière photovoltaïque. Concrètement, les bâtiments à réhabiliter sont situés à Istres, sur un terrain de 13,9 hectares. Ce nouvel ensemble nommé Carbon Lab doit ouvrir en 2027. Il constituera un centre d’innovation et d’excellence qui viendra en appui des autres sites de l’entreprise, tels que sa giga-usine de Fos-sur-Mer et son projet d’usine pilote, nommée Carbon one.

Le projet va voir le jour grâce à l’appui de la Métropole Aix-Marseille-Provence et au soutien de l’État dans le cadre du programme France 2030. En tout, l’investissement s’élève à 33 millions d’euros hors taxes et devrait permettre de créer 200 emplois, selon l’entreprise. Carbon envisage de réserver 3 % de son chiffre d’affaires annuel à l’innovation technologique. Sur le site, un centre de recherche, de développement et d’innovation cohabitera ainsi avec un centre de formation. Mais ce n’est pas tout puisqu’à l’avenir, le site doit accueillir également un campus du solaire qui sera un véritable forum de rencontre et d’échange pour les acteurs de la filière, ainsi qu’un centre de documentation et de formation à dimension internationale.

On voit bien que ce projet reflète la volonté des entreprises françaises de continuer d’exister dans la filière du photovoltaïque en privilégiant l’innovation et la formation des professionnels. Du côté de la formation, le sud de la France commence à être bien pourvu puisque le futur centre annoncé par Carbon complètera l’offre déjà présente dans le secteur : la DualSun Académie qui a ouvert ses portes à la rentrée 2023 et NR Sud, qui avait ouvert l’année précédente, les deux étant situés à Marseille.