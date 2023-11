Illustration : Révolution Énergétique, clé Winky : Jérôme Ferrari.

Afin de mieux comprendre les habitudes de consommation électrique des particuliers, les chercheurs du Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2Elab) proposent à 250 volontaires de brancher une clé ERL sur leur compteur Linky. Fournie gratuitement, elle permet aux cobayes de visualiser leurs statistiques de consommation en temps réel tout en aidant bénévolement la science.

Le compteur Linky est une mine d’or pour les chercheurs. Ce compteur électrique communicant, dont le déploiement s’est officiellement terminé en 2022, permet de récolter les précieuses données de puissance et consommation des ménages et petites entreprises en temps réel. Contrairement à ce que l’on peut penser, ces données ne sont pas exclusivement réservées à votre fournisseur d’électricité pour établir votre facture.

À sa conception, une petite prise très utile a été prévue : le port « téléinformation client » (TIC). Dissimulée sous le capot non-plombé (en haut, sur la version triphasée, en bas sur la version monophasée), elle offre la possibilité d’y brancher un petit appareil appelé « émetteur radio local » (ERL). Cette clé récolte et transmet à qui le veut les données du compteur Linky en temps réel. Certains fournisseurs comme Engie et TotalEnergies en proposent à leurs abonnés, accompagné d’une application smartphone destinée à suivre ses statistiques de consommation électrique en direct.

D’autres sociétés indépendantes comme Ecojoko et My Energy Manager commercialisent aussi des clés ERL transmettant les données à un petit écran à placer chez soi. Désormais, c’est une équipe de chercheurs du Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2Elab) qui lorgne sur cet appareil, via le projet « xKy ». Pour permettre aux scientifiques de réaliser diverses études sur la consommation électrique des ménages, ils fournissent gratuitement une clé ERL à 250 volontaires. Les données collectées, anonymisées ou pseudonymisées, pourront être exploitées en toute transparence par la communauté scientifique. Il s’agit d’une expérience de « science participative ».

Relier les citoyens et les études de recherche dans l’électricité

« Le but, c’est de pouvoir faire un lien entre les citoyens et les études de recherche dans l’électricité » explique Jérôme Ferrari, ingénieur pour le CNRS et le G2Elab et responsable de l’étude. En contrepartie du « don » de leurs données à la science, les volontaires bénéficieront d’une interface « pour qu’ils suivent leurs propres données en temps réel » assure-t-il. « Les équipes de recherche vont travailler sur ces données et pourront donner des astuces et conseils pour aider à mieux maîtriser sa consommation. Les volontaires auront un retour sur les études qui utiliseront leurs données » présente le scientifique. Un tableau de bord permet déjà de consulter les données agglomérées de la cinquantaine de volontaires déjà inscrits.

Pour participer, il faut adhérer gratuitement à l’Observatoire de la transition énergétique, qui soutient l’expérience, sélectionner l’étude xKy puis répondre à un questionnaire. Si votre profil est éligible, il vous sera expédié un kit contenant la clé à brancher sur votre compteur Linky. Révolution Energétique s’y est inscrit. Nous vous tiendrons informé des évolutions de l’étude.

Consulter la plaquette de présentation de l’étude kXy.

Les clés ERL fabriquées par le G2Elab et le kit expédié aux volontaires de létude kXy. / Images : Jérôme Ferrari.