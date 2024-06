Illustration : Révolution Énergétique.

L’Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER) a récemment mis en ligne une nouvelle étude détaillant les tendances du marché français des pompes à chaleur individuelles pour l’année 2023. Cette analyse révèle une évolution contrastée en fonction des différents types d’appareils.

En France, près de la moitié de l’énergie finale consommée sous forme de chaleur (chauffage, besoins industriels…) provient encore des combustibles fossiles. Pour décarboner ce secteur, les pompes à chaleur (PAC) sont considérées comme incontournables. Ainsi, ces appareils sont largement promus par l’État, positionnant la France parmi les leaders européens en la matière. Pour offrir une perspective claire sur l’évolution de l’industrie, l’Obser’ER publie régulièrement un rapport d’analyse du marché des PAC. Les résultats concernent uniquement la France métropolitaine et sont établis sur des données fournies par les principaux acteurs du marché, notamment les fabricants, les distributeurs, ainsi que les importateurs.

Une hausse inédite pour les PAC géothermiques

Pour les PAC géothermiques (qui puisent les calories dans le sol), l’Observ’ER recense 3 890 unités vendues en 2023, contre 3 260 en 2022, soit une hausse de 19,3 % — une augmentation « inédite depuis 2017 » selon les analystes. Cette croissance serait principalement attribuée à une intensification des efforts de communication. De plus, au début de l’année 2023, le gouvernement a lancé un programme national visant à développer la géothermie en France. Le plan d’action déployé pour renforcer le secteur inclut des mesures incitatives pour l’installation des PAC géothermiques, et pour augmenter la visibilité des professionnels ainsi que le nombre de foreurs qualifiés. Malgré cette augmentation, à l’échelle de la décennie, le marché est toutefois resté stable. Sur la période 2014 – 2023, le nombre annuel de ventes s’est situé entre 3 080 et 4 045. À noter que vers 2007 et 2008, les chiffres atteignaient les 20 000 PAC géothermiques vendues en une année.

Cependant, la part de marché de ces modèles demeure toujours modeste. En effet, durant 2023, les PAC géothermiques n’ont représenté que 0,2 % du marché du chauffage individuel. Selon l’observatoire, ce faible chiffre est partiellement dû à une méconnaissance de la technologie par le grand public. De plus, le coût initial élevé des PAC géothermiques limite leur adoption. Les clients qui optent pour ces systèmes sont généralement ceux disposant d’un pouvoir d’achat élevé ou ceux qui ont une conviction forte quant aux bénéfices de cette technologie.

Des tendances divergentes du côté des modèles aérothermiques

Concernant les PAC aérothermiques (qui puisent les calories dans l’air), le nombre d’unités vendues est de loin plus élevé par rapport aux systèmes géothermiques. Les chiffres rapportés sont de 1 332 970 unités en 2023, contre 1 264 120 unités en 2022, soit une hausse de 3 % (nombres incluant les chauffe-eau thermodynamiques).

La croissance globale masque cependant des disparités entre les différents types de PAC aérothermiques. En effet, les ventes des modèles air/eau, pourtant les plus subventionnés, ont chuté de 14 %, passant de 351 970 unités en 2022 à 302 030 en 2023. Selon l’Observ’ER, cette baisse résulte de la crise rencontrée dans l’industrie du neuf, ce qui a fortement réduit la demande. De plus, la forte inflation a contraint de nombreux ménages à reporter la rénovation de leur système de chauffage, d’autant plus que le nombre des foyers bénéficiaires d’aides telles que MaPrimeRenov’ a aussi baissé. Néanmoins, la part des modèles air/eau sur le marché des PAC aérothermiques a connu une croissance constante au cours de ces dernières années, passant de 16 % en 2017 à 26 % en 2023.

En revanche, les PAC air/air, aussi appelées « climatiseur réversible » puisqu’elles peuvent aussi bien souffler de l’air chaud que de l’air froid, connaissent une demande croissante, avec une hausse de 15 % en 2023 grâce aux 865 940 unités vendues. Cette tendance a été largement influencée par les températures estivales élevées de l’année dernière. En 2023, l’hémisphère nord aurait connu la température moyenne la plus élevée des 2 000 dernières années.

Vers une industrie plus puissante

Selon l’Observatoire, la France se positionne actuellement comme le deuxième plus grand marché de pompes à chaleur (PAC) au sein de l’Union européenne. Elle se place juste derrière l’Italie qui a vendu 2,2 millions d’unités en 2022. Pour l’hexagone, le marché local devrait être consolidé avec la nouvelle intention du gouvernement de mieux soutenir et d’élargir l’industrie. Dans le cadre de sa stratégie de planification écologique, l’État vise à atteindre une capacité de production annuelle d’un million de PAC d’ici 2027. Pour ce faire, un plan d’action spécifique à cet objectif a été dévoilé en avril dernier.

