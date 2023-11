Le moniteur Ecojoko et sa clé ERL à brancher sur le compteur Linky / Image : Révolution Énergétique.

Le célèbre boîtier destiné à surveiller sa consommation d’électricité débarque dans une nouvelle version réservée aux compteurs Linky. Offrant des mesures nettement plus précises que la déclinaison à capteur sans contact, le boîtier Ecojoko à clé ERL permet des analyses plus fiables. Reste à adopter une sobriété extrême pour amortir son coût élevé à l’achat comme à la location.

La crise de l’énergie débutée en 2022 a créé un marché pour les appareils grand public destinés à surveiller et analyser sa consommation d’électricité. Quelques sociétés s’étaient lancées bien avant dans cette niche, comme Ecojoko, qui dévoilait en 2017 la première version de son « assistant d’économie d’énergie ». Ce dernier était composé d’un moniteur et d’un capteur à effet Hall à placer simplement sur le disjoncteur de branchement. Nous l’avions testé fin 2021 sans grand succès, le capteur posé sur notre disjoncteur triphasé remontant des informations de consommation totalement erronées.

Deux ans plus tard, la marque nous a contactés pour nous proposer de tester la seconde version de son assistant. Il se compose désormais d’une clé ERL (émetteur radio local) à brancher sur le port TIC (téléinformation client) d’un compteur Linky ainsi que d’un moniteur qui, lui, n’a pas changé. L’installation est accessible à tous, elle s’effectue en quelques minutes sans aucune difficulté. Il suffit d’ôter le capot non-plombé du bas (sur les compteurs monophasés) ou du haut (sur les compteurs triphasés) pour brancher la clé, et de se laisser guider par l’application Ecojoko, plutôt bien faite.

Un afficheur très réactif

La petite clé récupère l’information de puissance mesurée par le compteur Linky, par nature extrêmement précise, et l’envoie par radio au moniteur toutes les 2 à 5 secondes. Connecté via Wifi ou Ethernet (bon point pour le choix laissé à l’utilisateur), le moniteur transmet ensuite les données aux serveurs Ecojoko, dans une réactivité appréciable. Il ne s’est jamais écoulé plus de 5 secondes entre le démarrage d’un appareil et l’apparition de la puissance correspondante sur le moniteur comme sur l’application smartphone. Pour améliorer la fiabilité des mesures en cas de coupure du réseau Wifi, l’appareil est équipé d’une mémoire interne supportant 8 heures d’interruption consécutives.

Le moniteur est équipé d’un écran LCD central affichant la puissance active (en watts), la puissance apparente (en voltampères), l’heure, la température et l’humidité. Il montre également la courbe de consommation sur les 7 derniers jours et diverses statistiques, qu’il convient mieux de consulter sur l’application smartphone pour davantage de clarté. Sur la moitié haute du moniteur, un cadran à aiguille répète la puissance sur une échelle de 0 à 10 000 W. Un second cadran à aiguille sur la moitié basse indique la tendance de consommation du logement de la semaine actuelle par rapport à la semaine (de -20 à +20 %).

À l’usage, elles n’ont pas révélé d’utilité particulière. L’œil est plutôt attiré par la donnée la plus importante : la puissance apparente affichée en gros caractères au centre. Les aiguilles peuvent d’ailleurs constituer une gêne auditive pour les plus sensibles, puisqu’un léger grésillement est émis à chaque mouvement. Un mode « nuit » aux horaires paramétrables permet de les désactiver. S’il promet également une réduction de la luminosité de l’écran central, le mode nuit ne permet hélas pas de l’éteindre totalement pour garantir une obscurité totale dans la pièce.

Puissance active / puissance apparente : quelles différences ? Le moniteur Ecojoko affiche deux données de puissance : la première, visible en grand au centre, est la puissance active en watts (W) calculée par Ecojoko. La seconde, en petits caractères, est la puissance apparente en voltampère (VA) mesurée par le compteur Linky. Elles peuvent être considérablement différentes, selon le type d’appareil branché dans le logement. Les ordinateurs, télévisions, chargeurs de téléphone, plaques à induction et réfrigérateurs sont par exemple de forts consommateurs de puissance réactive, qui est une composante de la puissance apparente (voir le schéma ci-dessous). Ainsi, le moniteur Ecojoko affiche parfois « 0 W » de consommation lorsque certains appareils consomment très peu d’énergie active. Cela ne fausse toutefois pas le bilan de consommation total.

Une application smartphone à perfectionner

L’application qui accompagne l’assistant Ecojoko est assez bien conçue. On y retrouve une version numérique du moniteur ainsi qu’une section « mesures » donnant accès aux statistiques de consommation plus détaillées. Une fois son fournisseur d’électricité et l’offre souscrite renseignée, Ecojoko calcule automatiquement les coûts. Même les contrats complexes comme « Tempo » d’EDF et « Charg’Heures » de TotalEnergies sont considérés. L’application distingue correctement les consommations réalisées en heures pleines, heures creuses et heures super creuses, dans notre cas, ce qui est très appréciable. Cela permet notamment de s’assurer que ce type d’offre à tarification différenciée est toujours économique et adapté à ses usages.

Une section « analyse conso » donne un aperçu de l’origine des consommations, sans grande fiabilité pour l’instant. Ecojoko affirme avoir développé une intelligence artificielle capable d’identifier les signatures de chaque type d’appareil, mais cela reste imparfait. Si nous avons été surpris par la détection d’une plaque de cuisson électrique, qui a remplacé une plaque à gaz durant le test, l’application s’est considérablement trompée sur d’autres postes. La consommation de notre chauffe-eau électrique a par exemple été fortement dévaluée. Une part importante de notre consommation (57 %) n’a d’ailleurs pas pu être identifiée. « La détection des algorithmes devrait s’améliorer avec le temps (d’utilisation) car la détection des signatures reposent sur les signatures précédemment détectées », nous a assuré Pierre Picavet, le responsable marketing d’Ecojoko.

Nous n’avons pas perçu d’utilité concernant les autres sections de l’application, telles que l’abstrait classement des utilisateurs les plus sobres et les « records » qui n’enregistrent que les minimas sur 7 jours et 24 h. Nous aurions apprécié consulter le pic de puissance absolu et sur les 30 derniers jours, afin de vérifier si la puissance souscrite est adaptée, par exemple. De même, la possibilité de paramétrer des notifications en fonction de la consommation sur un temp donné et de la puissance aurait été bienvenu. Ecojoko promet toutefois un « centre de notifications » qui sera ajouté sur l’application « le mois prochain ».

À noter : toutes les mesures détaillées et les réglages affichés sur l’application sont également accessibles sur l’espace personnel Ecojoko (idéal pour une consultation sur ordinateur). Par ailleurs, nous n’avons pas pu tester la mesure de la production solaire, notre appartement étant dépourvu de panneaux photovoltaïques.

Le boîtier Ecojoko est-il rentable ?

Amortissement du boîtier Ecojoko Prix à l’achat 199 € Quantité d’électricité à économiser sur 1 an pour amortir le prix d’achat* 865,22 kWh Prix en location 7,99 €/mois Quantité d’électricité à économiser chaque mois pour amortir le prix de la location* 34,74 kWh

* calculé par RE sur la base du kWh TRV base (0,23 €). Ne prend pas en compte la consommation propre du boîtier (14,96 kWh soit 3,44 €/an).

Dans le logement où le boîtier a été testé, un appartement de 60 m² à Marseille, tout-électrique, chauffé par convecteurs, habité par 3 personnes et consommant 5 500 kWh/an, l’économie à réaliser pour amortir le boîtier Ecojoko sur un an est de 15,7 %. Il ne suffit donc pas de s’amuser à scruter sa consommation au fil des jours et des saisons (même s’il faut l’admettre, observer les fluctuations de puissance et l’évolution des courbes sur l’appli smartphone est captivant), mais d’agir rigoureusement au quotidien pour la réduire. À lui seul, le boîtier est évidemment incapable d’abaisser la consommation d’électricité.

Dans les faits, la présence de l’afficheur Ecojoko, posé sous nos yeux en permanence durant un mois en octobre, ne nous a pas permis d’économiser autant d’électricité qu’imaginé. En observant de temps en temps une puissance instantanée légèrement plus élevée que d’habitude sur l’afficheur, nous avons simplement pu éteindre quelques ampoules (10 W) restées allumées en journée. S’il nous arrivait parfois d’oublier d’éteindre un vieux four électrique (dans ce cas, l’afficheur Ecojoko est très utile pour se rendre compte de l’oubli), nous l’avions remplacé peu avant le test par un modèle récent, plus économe et surtout doté d’un mode d’arrêt automatique.

Adopter une sobriété extrême pour réellement économiser

Il est difficile de chiffrer précisément l’économie réalisée par la présence du boîtier Ecojoko pendant un mois. Nous pouvons l’estimer autour de 1 kWh, soit 0,23 €, en considérant l’hypothèse très optimiste de 2 ampoules de 10 W chacune oubliées 10 fois pendant 6 heures, soit 1,2 kWh évités. Rapporté sur une année, cela correspond à 14,4 kWh, soit tout juste la consommation annuelle de l’afficheur Ecojoko (sans la clé ERL branchée sur le compteur Linky, dont il nous est impossible de mesurer la consommation). Nous restons donc très loin des 865,22 kWh nécessaires à l’amortissement du boîtier Ecojoko (vendu 199 €) sur un an. Un amortissement qui semble également difficile à obtenir en location.

Le loyer mensuel de 7,99 € facturé par Ecojoko dans cette formule équivaut à 34,74 kWh d’électricité au tarif réglementé de vente (TRV) de l’électricité option base. Cette quantité d’énergie correspond à 58 cycles de lave-linge (en mode éco) ou 38 cycles de lave-vaisselle, ou encore 14,5 jours de télévision allumée non-stop, dont il faudrait se passer chaque mois. Il paraît extrêmement compliqué de parvenir à réduire d’autant sa consommation, sans faire preuve d’une sobriété inouïe. La démarche est possible, mais la présence du boîtier n’est alors plus indispensable si l’on s’inscrit dans une logique de réduction très poussée de sa consommation.

Plus efficace dans les grands logements ?

Il faut toutefois remarquer que le boîtier a été testé sur un mois sans chauffage ni climatisation, dans un logement relativement petit situé dans une région au climat doux. L’afficheur Ecojoko a probablement plus d’impact sur les résidents d’une grande maison équipée d’appareils gourmands et chauffée à l’électricité (convecteurs ou pompe à chaleur). Dans un logement plus vaste, il est plus courant d’oublier un radiateur allumé dans une pièce non occupée, par exemple.

Par ailleurs, dans les maisons équipées de bassins, qu’il s’agisse de fontaines ornementales, piscines ou spas en kit, le boîtier Ecojoko peut permettre aux utilisateurs de se rendre compte de l’impact considérable de ces équipements sur la consommation. Un exemple concret : en réduisant de 30 % la durée de fonctionnement d’une pompe de piscine de 1 000 W (passer de 10 à 7 heures par jour, toute l’année), il est possible d’économiser 1 095 kWh par an, et donc d’amortir très rapidement le coût d’achat du boîtier. Même réflexion concernant les utilisateurs de voitures électriques peu avertis, qui s’apercevront de l’impact considérable des recharges sur la consommation de leur logement, et de l’intérêt de la décaler sur une plage d’heures creuses.

Test de l’assistant Ecojoko version Linky : nos mesures