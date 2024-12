Illustration : RE.

Le mardi 3 décembre 2024 marque l’activation du premier jour rouge Tempo de la saison hivernale. Le tarif du kilowattheure sera donc quadruplé durant les heures pleines, de 8 h à 22 h. Cela concerne uniquement les quelque 500 000 foyers ayant souscrit à cette option du tarif réglementé d’EDF. Ce contrat, conçu pour inciter au report des consommations d’électricité les jours tendus pour le réseau, repose sur une tarification différenciée selon less tranches horaires et les saisons.



L’option Tempo, proposée par le tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVe) d’EDF, est un contrat dont le prix de l’électricité varie selon trois types de jours : bleus, blancs et rouges, répartis sur les 365 jours de l’année, mais également selon les heures pleines (de 6 h à 22 h) et heures creuses (de 22 h à 6 h).

🔵 Jours bleus (300 par an) : les plus avantageux, avec un tarif très réduit, en heures pleines comme en heures creuses. Ces jours correspondent principalement aux périodes de faible demande, comme l’été ou les week-ends hors saison.

⚪ Jours blancs (43 par an) : intermédiaires, avec un coût légèrement plus élevé.

🔴 Jours rouges (22 par an) : les plus chers de l’année durant les heures pleines, activés entre le 1ᵉʳ novembre et le 31 mars, généralement lors des pics de consommation. Ils ne peuvent être placés qu’en semaine (du lundi au vendredi), jamais le week-end et jours fériés, mais peuvent être consécutifs. Ainsi, il arrive que cinq jours d’affilés soient placés en « rouges ».

Les jours rouges, comme celui prévu demain, sont signalés la veille à 6 h, laissant aux abonnés le temps de s’organiser. Ces journées se distinguent par un tarif particulièrement élevé en heures pleines uniquement, entre 6 h et 22 h, pour inciter les consommateurs à réduire et/ou décaler leur usage d’électricité sur cette tranche horaire. Pour être alerté des jours rouges, il existe des applications smartphone, mais également des appareils dédiés.

À quoi servent les jours rouges ?

Les jours rouges assouplissent la gestion du réseau électrique durant la saison froide, la plus tendue. En incitant les abonnés Tempo à réduire et/ou décaler leur consommation lors des périodes de forte demande, le réseau cherche à limiter la production à partir de centrales thermiques à gaz, fioul et charbon, mais aussi les éventuels imports depuis les pays voisins. Les jours rouges peuvent aussi correspondre à une période de faible production d’électricité renouvelable.

Avec un total de 22 jours rouges activables par saison, EDF réserve ces journées pour les périodes les plus sensibles, généralement en cas de froid intense ou d’importants pics de consommation.

Avantages et inconvénients de l’option Tempo

L’option Tempo séduit pour ses tarifs particulièrement bas durant les jours bleus et blancs (82 % du temps), mais elle n’est pas adaptée à tous les foyers, notamment ceux chauffés par des radiateurs électriques traditionnels.

Avantages :

Des économies significatives pour les foyers capables de moduler leur consommation selon les jours.

Une contribution écologique en limitant l’utilisation de centrales à énergies fossiles durant les pics de demande et en privilégiant les moments ou la production renouvelable est plus importante.

Inconvénients :

Une grande discipline nécessaire : les jours rouges nécessitent de se tenir informé de leur activation afin d’adapter sa consommation électrique.

Des tarifs très élevés en cas de surconsommation ou d’oubli, durant les jours rouges.

Comment s’organiser lors d’un jour rouge ?

Pour les abonnés à l’option Tempo, il est indispensable de réduire au maximum sa consommation lors des heures pleines des jours rouges, par exemple :