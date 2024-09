Le miroir embarqué dans une montgolfière lors d'un premier test / Capture vidéo Reflect Orbital, modifiée par RE.

À en croire les promesses de Reflect Orbital, nous pourrons bientôt acheter une tranche de soleil pour faire briller nos nuits. Et, surtout, produire plus d’énergie photovoltaïque.

L’énergie solaire est une énergie intermittente. La nuit, le soleil ne brille pas. Et les panneaux photovoltaïques ne produisent pas. Rien ne peut changer cela, pensez-vous ? C’est pourtant ce que Ben Nowack, le fondateur et PDG de la start-up californienne Reflect Orbital, promet aujourd’hui. Son idée : mettre en orbite un satellite équipé d’un miroir géant destiné à réfléchir la lumière du soleil vers des endroits de notre terre plongés dans la nuit.

Les Russes ont déjà détourné la lumière du soleil

Dans les années 1990, des ingénieurs russes ont eu la même idée un peu folle. Leur Znamia et sa feuille de mylar de 20 mètres ont redirigé la lumière du soleil sur une zone d’environ 4 km de diamètre, y créant une lueur toutefois à peine visible. Un spot 2 à 3 fois plus brillant seulement que la pleine lune. Pas suffisant pour produire de l’énergie solaire.

Même si son lancement est annoncé pour fin 2025, Reflect Orbital reconnait que sa technologie n’est aujourd’hui pas encore mature. Mais la start-up a mené des tests grâce à un miroir embarqué dans un ballon. Des tests présentés comme concluants puisque les panneaux photovoltaïques sur lesquels la lumière du soleil a été déviée — en plein jour, tout de même — ont effectivement produit plus – 0,5 kilowatt par mètre carré (kW/m²). La vidéo est devenue virale. Et les précommandes ont explosé. Reflect Orbital a enregistré plusieurs dizaines de milliers de réservations pour un « spot de soleil ».

Il faut reconnaître que tout est organisé pour faciliter les choses aux potentiels acquéreurs. Ils n’ont qu’à se connecter au site de Reflect Orbital et à entrer les coordonnées de l’endroit où ils veulent que le soleil brille. Le satellite de Reflect Orbital fera le reste en orientant son miroir de manière appropriée.

Alors, verrons-nous bientôt le soleil briller en pleine nuit sur des fermes solaires ? Rien n’est moins sûr. Pour des questions de coûts, d’abord. C’est la raison principale qui a incité les équipes russes à abandonner l’idée. Pour des raisons techniques, ensuite. Parce que pour satisfaire plusieurs clients à la fois, Reflect Orbital devrait mettre en orbite non pas un miroir de grand diamètre — ce sera déjà une prouesse —, mais toute une constellation de miroirs — la start-up tablerait sur 57 satellites équipés chacun d’un miroir en mylar de 10 × 10 mètres. De quoi encombrer encore plus un espace déjà saturé. Le tout pour une production photovoltaïque supplémentaire qui serait sans doute infime — de 30 minutes plus longues sur un jour. Sans compter l’impact énergétique et climatique des mises en orbite.

Enfin, réfléchir la lumière du soleil en un lieu où elle ne devrait pas être pourrait avoir des répercussions inattendues. Des querelles de voisinage d’un nouveau genre pourraient éclater entre ceux qui veulent éclairer leur piscine à la nuit tombée et ceux qui préfèrent dormir dans le noir. Surtout que la pollution lumineuse est déjà réputée perturber les animaux ainsi que les humains. Et personne ne sait sans doute aujourd’hui l’effet que l’opération pourrait avoir sur notre climat.