Le parc éolien flottant pilote « Provence Grand Large » vu de Martigues / Image : Révolution Énergétique.

Le gouvernement vient de dévoiler l’emplacement précis des deux premiers parcs éoliens en mer commerciaux au large des côtes françaises de Méditerranée. Ce zonage définitif sera bientôt intégré au cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, dont les réponses sont attendues pour l’été prochain. La mise en service est espérée en 2031.



Composé de 2 parcs éoliens flottants d’une puissance de 250 MW chacun et de leurs extensions de 500 MW, le projet « AO6 » avance. Après une consultation publique en 2021, qui avait permis de déterminer les emplacements approximatifs des deux parcs, ce sont cette fois les emplacements définitifs qui ont été dévoilés par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires Christophe Béchu, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et le secrétaire d’État à la mer Hervé Berville.

Dans les détails, la première zone, qui se situe au large des côtes audoises, accueillera un parc de 250 MW dans une zone de 48 km² à environ 25 km du littoral. L’extension de 500 MW sera ensuite établie à une trentaine de kilomètres des côtes sur une aire de 96 km². Le parc se situera à 26 km d’Agde et 31 km de Port-La-Nouvelle et de Leucate.

À moins de 100 km de là, la zone 2 s’étend sur 52 km² pour le premier parc de 250 MW et 103 km² pour son extension de 500 MW. Il sera à 27 km de Port-Saint-Louis-du-Rhône, en Camargue et à près de 60 km de Marseille, d’où il n’apparaîtra pas sur la ligne horizon. Si les deux parcs devraient être visibles depuis les côtes les plus rapprochées, ils sont tout de même plus éloignés que leurs aînés comme le parc de Saint Brieuc ou le projet Provence Grand Large, situés tous les deux à 17 km des côtes. Outre ces données chiffrées, une carte des emplacements a également été dévoilée. Elle sera intégrée au cahier des charges de la procédure de mise en concurrence actuellement en cours. Les réponses à l’appel d’offres sont attendues pour l’été.

À lire aussi

Produire l’équivalent de la consommation d’un million de foyers

Selon le gouvernement, de nombreuses concertations ont été réalisées avec les acteurs locaux afin de maximiser le potentiel énergétique des parcs, tout en limitant au maximum l’impact des installations sur les activités de pêche et sur l’environnement tout en préservant le paysage. Malgré la définition de ces zones, l’entreprise chargée du projet devra mener les études nécessaires à l’obtention des autorisations environnementales pour la construction effective des parcs.

Dans un premier temps, les deux parcs de 250 MW chacun pourraient permettre d’alimenter un million de personnes à partir de 2031. Les deux extensions de 500 MW chacune devraient faire passer la puissance totale installée du projet AO6 à 1,5 GW. Selon nos calculs, une telle puissance alimenterait potentiellement autour d’un million de foyers.