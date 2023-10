Les trois éoliennes flottantes du parc Provence Grand Large / Image : Révolution Énergétique.

La dernière des trois éoliennes flottantes du parc éolien flottant Provence Grand Large vient d’être installée en Méditerranée, à 17 km de Port-Saint-Louis du Rhône. Une étape majeure de ce projet pilote, qui exploite une technologie d’ancrage unique au monde, avant la production des premiers mégawattheures début 2024. Nous avons pu nous rendre au pied des trois éoliennes.

Les pales ne tournent pas encore, mais les ingénieurs d’EDF Renouvelables sont déjà fiers. La troisième et dernière éolienne du projet Provence Grand Large a été acheminée sur son site en mer, il y a quelques jours. Sur le bateau affrété par l’énergéticien pour emmener les journalistes au pied du premier parc éolien flottant de France, ils exposent les défis technologiques relevés ici, après douze années de genèse. Les éoliennes en mer du parc pilote Provence Grand Large (abrégé PGL) sont bien différentes de leurs homologues, à l’instar de celles installées à Saint-Nazaire : il s’agit d’éoliennes flottantes à lignes d’ancrage tendues.

À Saint-Nazaire, les turbines sont dites « posées » : elles reposent sur des monopieux littéralement cloués dans le fond marin. Une technologie parfaitement maitrisée, relativement peu coûteuse, mais impossible à répliquer en Méditerranée. Car, au large de l’embouchure du Rhône, où se trouve le parc Provence Grand Large, la profondeur s’établit entre 97 et 99 m. Seule la technologie de l’éolien flottant peut y être déployée. Plusieurs moyens existent pour maintenir une éolienne à la surface de l’eau : avec un ou plusieurs flotteurs en acier, des caissons en béton, toutes sortes d’ancres et de lignes lâches ou tendues.

En chiffres ⚡ Puissance : 8,4 MW par éolienne (Siemens SWT-8.0154) ⬆️ Hauteur : 100 m entre la mer et la nacelle, et 174 m jusqu’à l’extrémité de la pale la plus haute ↕️ Profondeur : 99 m ⚖️ Masse : 3 500 t dont 2 500 t pour le flotteur 🪙 Coût du projet : 300 000 000 € raccordement inclus 🕒 Durée de réalisation : 12 ans (2011 – 2024) 🕒 Durée d’exploitation minimale : 20 ans (2024 – 2044)

Une technologie d’ancrage héritée de plateformes pétrolières

Sur la ferme pilote Provence Grand Large, c’est la technique de la ligne d’ancrage tendue qui a été retenue. Un système largement utilisé dans le monde de l’exploitation des hydrocarbures en mer, mais une première mondiale pour l’éolien en mer. Concrètement, chaque structure flottante en acier, que nous avions pu observer lors d’un précédent reportage, est reliée à des ancres à succion solidement rivées au fond marin, via des câbles sous tension permanente. Hautes de 11 m pour 7 m de diamètre, les ancres à succion consistent en de vastes cylindres creux, qui s’enfoncent dans le sol meuble sous leur propre poids, puis grâce au vide qui y est créé pour les derniers mètres.

Chaque ligne d’ancrage supporte une tension de 300 tonnes et six lignes sont nécessaires par éolienne. Un dimensionnement qui suffirait à retenir les turbines par gros temps, jusqu’à des hauteurs de vagues de 5 mètres, assez rares dans la zone, malgré des vents soutenus. La vitesse moyenne du vent s’établit d’ailleurs autour de 10 m/s à cet endroit. Ainsi, EDF Renouvelables espère obtenir un facteur de charge d’environ 50 %, ce qui est particulièrement élevé. Le facteur de charge moyen de l’éolien terrestre en Europe étant de 23,5 % et de l’éolien en mer de 38 %. Alternant entre mistral et tramontane, c’est l’un des sites les plus favorables à l’éolien en France. L’État prévoit d’ailleurs d’y implanter un grand parc éolien flottant commercial de 2 × 250 MW à l’horizon 2030.

Mise en service début 2024

Après le remorquage des éoliennes entre les quais du port de Marseille-Fos et leur site au large, l’installation est réalisée par le Normand Installer, un navire spécialisé dans les chantiers en mer appartenant à SBM Offshore. Cette société bien connue dans le milieu de l’exploitation pétrolière offshore a d’ailleurs conçu les immenses flotteurs sur lesquels reposent les éoliennes. Son navire a pour mission de river la structure à son emplacement : il ensouille les ancres à succion, place les lignes tendues et réalisera d’ici quelques jours le câblage électrique entre éoliennes.

RTE, le gestionnaire du réseau de transport national, doit enfin installer la liaison électrique entre le parc et le continent. La mise en service est prévue début 2024, à l’issue d’une campagne de tests et contrôles. EDF Renouvelables espère produire chaque année l’équivalent de la consommation d’une ville de 45 000 habitants, sans toutefois préciser de chiffre exact. L’énergéticien aura investi environ 300 millions d’euros. Une somme colossale, nettement plus élevée que les grands parcs éoliens en mer « posés » commerciaux, mais assez logique au regard des technologies inédites mises en œuvre. Le coût au mégawatt installé est d’ailleurs quasiment identique à celui de l’EPR de Flamanville (12 M€/MW).

Le parc Provence Grand Large sera exploité sur une durée minimale de 20 ans. D’ici là, plusieurs dizaines d’éoliennes flottantes auront poussé au large des côtes françaises de Méditerranée, en s’inspirant certainement du retour d’expérience acquis par le premier parc éolien flottant de France.

Galerie photo

Images : Révolution Énergétique.