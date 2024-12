Image : RE.

Cette année, vous avez été plus de six millions à visiter Révolution Énergétique. Un grand merci pour votre fidélité ! Nos articles vous ont régulièrement fait réagir, avec plus de 5 900 commentaires publiés, un record depuis la création de notre média en 2018. Mais quels sujets ont été les plus consultés ? Voici le top 3 des articles qui ont enflammé nos serveurs.

➡️ #1 : Fiasco de la route solaire : la démolition a commencé

Le sujet le plus lu de l’année 2021 concerne la démolition de la route solaire inaugurée en 2016 à Tourouvre (Orne). Il s’agit de la première route photovoltaïque de France, une coûteuse expérimentation à 5 millions d’euros, qui n’aura pas tenu ses promesses. Prévue pour produire de l’électricité tout en assurant la circulation routière, elle a rapidement montré ses limites : nuisances sonores, affaissements, encrassement des panneaux, et une production incapable d’alimenter l’équivalent de trois foyers. Malgré des tentatives de modernisation en 2020 et 2021, les résultats sont restés décevants. Elle a été démolie courant 2024, clôturant ce projet, perçu à l’époque comme futuriste. Wattway, l’entreprise à l’origine, se félicite toutefois des leçons tirées, ayant réorienté leur technologie vers des usages plus adaptés, comme les pistes cyclables solaires.

➡️ #2 : Prix négatifs de l’électricité : la France contrainte d’arrêter cinq réacteurs nucléaires

En avril 2024, EDF décidait d’arrêter temporairement cinq réacteurs nucléaires, en raison de prix négatifs de l’électricité causés par une surproduction liée aux énergies renouvelables et une faible demande. Une situation qui illustre les limites du réseau électrique français à valoriser l’excédent de production décarbonée, notamment en période de production solaire élevée. Si des solutions existent, comme la flexibilité, le développement du stockage à travers les véhicules électriques, le stockage massif via batteries ou STEP, et l’hydrogène vert, leur mise en œuvre reste insuffisante en France. Ces ajustements sont essentiels pour éviter le gaspillage d’énergie bas-carbone et garantir une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

➡️#3 : Heures creuses, effacement, automatisation : pour payer l’électricité moins cher, il faudra être flexible

Ce sujet rejoint d’un certaine manière le précédent. La flexibilité de la consommation électrique, essentielle face à la montée des énergies renouvelables comme le solaire, pourrait réduire les coûts pour les consommateurs et le système énergétique. RTE promeut des solutions technologiques, comme les systèmes de gestion domestiques (HEMS) et les équipements automatisés pour bâtiments tertiaires, afin de décaler les usages énergivores comme le chauffage ou la recharge de véhicules électriques. D’ici 2030, ces dispositifs pourraient couvrir 50 % des besoins de modulation du réseau, réduisant l’écrêtement des renouvelables de 75 % et économisant jusqu’à 3 milliards d’euros. En parallèle, les écarts de prix sur le marché spot bénéficieraient aussi aux producteurs et aux consommateurs.