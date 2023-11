Illustration fictive générée par l'IA DallE-3.

Noël, c’est dans un mois. Si vous devez préparer un gros cadeau pour un proche (vraiment très proche) passionné par l’énergie, évitez de vous y prendre à la dernière minute. Jetez un œil à nos 10 idées de présent « premium », du petit compteur électrique à la volumineuse centrale solaire en passant par… le sèche-linge pompe à chaleur (oui, oui !). Si les trois premiers articles tiennent facilement dans un paquet-cadeau classique, il vous faudra être créatif pour placer les suivants au pied du sapin sans l’occulter totalement. Quoi qu’il en soit, ces idées-cadeau devraient permettre aux heureux bénéficiaires de réduire drastiquement leur consommation d’électricité et de passer aux énergies bas-carbone.

1 – Un compteur d’électricité simple et précis à brancher sur une prise

Des compteurs électriques à brancher sur une prise pour mesurer la consommation d’un appareil, il en existe des dizaines de modèles différentes. Toutefois, rares sont ceux qui enregistrent des données aussi détaillées et précises que le Zhurui PR-10 tout en conservant une certaine facilité d’utilisation. Ce modèle conserve les données même en cas de coupure de courant et permet de consulter les consommations à différents pas temporels (jours, mois, années), ce qui est très pratique. Son grand écran couleur et ses menus fluides autorisent un visionnage aisé des différents paramètres et statistiques. Son seul défaut ? L’absence totale de connectivité, Wifi comme Bluetooth. Il n’est donc pas possible de consulter les données à distance.

2 – Un compteur d’électricité pour les geeks de l’énergie à brancher sur une prise

Moins facile à utiliser que son rival ci-dessus, le Volcraft SEM5000 offre cependant des fonctionnalités plus poussées. Les passionnés d’énergie apprécieront particulièrement la fonction de sauvegarde des données au format .csv sur carte SD. Il est ainsi possible de réaliser des courbes de puissance (au pas de la minute) et de consommation très précises. Attention, ce compteur n’est pas communicant et nécessite donc de retirer manuellement la carte SD à chaque fois que l’on souhaite consulter les données en détail. Par ailleurs, son réglage est assez délicat et parfois peu clair, et il faut le reparamétrer lorsqu’il reste débranché au-delà de quelques heures. Malgré ce petit défaut, c’est un outil aux données fiables, que nous utilisons régulièrement lors de nos tests produits.

3 – Un compteur d’électricité qui mesure la consommation de toute la maison à brancher sur le Linky

Cet « assistant d’économies d’énergie » récupère les données de puissance et de consommation mesurées par votre compteur Linky, pour les afficher sur un petit écran à placer chez vous. Elles peuvent également être consultées sur l’appli smartphone et le site Ecojoko. L’appareil enregistre et analyse la consommation d’électricité de l’ensemble de votre logement, dans l’objectif de vous aider à la réduire. Nous avons réalisé un test de cet appareil, à lire ici.

4 – Un sèche-linge pompe à chaleur pas cher et ultra-sobre en énergie

On a vraiment placé un sèche-linge dans une liste d’idées de cadeaux de Noël ? Oui, et ce n’est pas si saugrenu ! En effet, le sèche-linge pompe à chaleur est l’un des articles de cette liste qui a le plus d’impact sur la sobriété énergétique, sans compromis sur le confort. Il permet de réduire considérablement la facture d’électricité liée à ce poste, qui peut être très important pour une famille durant la saison froide. Quand un sèche-linge à condensation classique de 8 kg de capacité consomme 4,75 kWh pour un cycle, ce sèche-linge pompe à chaleur de 9 kg en consomme seulement 2,17 kWh. Nous ne l’avons pas testé, mais c’est l’un des moins chers sur le marché actuellement.

5 – Un barbecue solaire pour des merguez party zéro-carbone

Nous avions testé le four solaire portable de la marque Solar Brother, qui commercialise également ce barbecue solaire. Le dispositif, de conception très simple, est composé de miroirs formant une parabole renvoyant les rayons du soleil concentrés vers un contenant à chauffer. La chaleur intense générée permet de griller rapidement les aliments qui y sont disposés. Il peut être utilisé en toute saison, même s’il fonctionne au top de ses performances en juin, logiquement. Seul requis : la présence d’un franc soleil, sans aucun nuage ni voile d’humidité.

6 – Un générateur solaire de secours avec batterie tout-en-un

Ce pack comprend une petite batterie portable de 537 Wh / 700 W tout-en-un (donc, avec convertisseur AC 230 V) et un panneau solaire pliable de 200 Wc. Il peut être utilisé pour alimenter de petits appareils, notamment lors de coupures de courant, à la place d’un groupe électrogène essence. Attention à bien calculer l’autonomie en fonction de ce que vous souhaitez en faire. Le rapport capacité/prix de ce pack semble toutefois intéressant, si vous souhaitez avoir une solution de secours pour le télétravail, la télévision ou un petit réfrigérateur entre autres.

7 – Une pompe à chaleur réversible à poser soi-même

Ah oui, carrément. Et pourquoi pas ? En remplacement d’une chaudière au fioul, au gaz, de vieux radiateurs électriques ou même d’un poêle à bois polluant, la pompe à chaleur est un excellent moyen de réduire l’impact carbone de son chauffage. Selon la solution remplacée, elle peut également être très économique. Elle l’est d’autant plus si installée sans faire appel à un professionnel (attention, l’étape de mise en circulation des fluides frigorigènes doit obligatoirement être effectuée par du personnel qualifié selon la réglementation). Une marque française s’est spécialisée dans la commercialisation de pompes à chaleur réversibles (climatisation et chauffage) en kit prêt à poser. Un bon moyen d’économiser sur la main d’œuvre si la configuration du site à équiper n’est pas complexe.

8 – Un kit solaire de balcon à brancher sur une prise

Apparus il y a quelques années et popularisés par la crise énergétique débutée en 2022, les kits solaires de balcon prêts à brancher peuvent être installées par tout un chacun. Ils permettent de produire et d’injecter directement dans son réseau de l’électricité solaire sans prise de tête. Pour être rentabilisés, ils doivent bien entendu être exposés plein sud ou légèrement sud-est ou sud-ouest. Autrement, il est probable que le kit ne produise pas suffisamment d’énergie pour amortir son prix d’achat.

9 – Une puissante centrale solaire « anti-inflation » de 3 kW en kit

C’est une version nettement plus puissante du kit solaire de balcon. Tellement puissante, qu’il faut l’installer au sol ou en toiture. Le pack comprend 8 panneaux TW de 415 Wc et un onduleur MPPT Sungrow de 3 kW. Reste à tout installer et raccorder dans les règles de l’art, vous-même évidemment si vous souhaitez réduire les coûts. À 1 290 €, le prix est plutôt intéressant pour une telle puissance.

10 – Une grosse batterie portable pour bricoler loin d’une prise

Avec une puissance de sortie maximale de 3 100 W, cette grosse batterie (23 kg tout de même) tout-en-un permet d’alimenter de gros outils de bricolage et jardinage, et même une table de cuisson monofeu. C’est du lourd pour ce format de batterie, de même que la capacité de stockage de 2 kWh, qui permet une grande autonomie en utilisation informatique. Elle peut assurer la consommation d’un combiné réfrigérateur-congélateur pendant 1 jour et demi en toute autonomie, avant recharge. Cette dernière peut d’ailleurs être effectuée via des panneaux solaires Ecoflow, en option.