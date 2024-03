Une centrale solaire à Soria en Espagne / Image : Getty.

L’Espagne semble véritablement déterminée à exploiter pleinement son potentiel d’énergie solaire ! Le pays vient de réaliser une nouvelle année record en installant plus de 7 GW de capacité photovoltaïque. Pour la première fois, la majorité du mix électrique du pays est considérée comme bas-carbone.

L’année 2023 aura été une année record pour le développement des énergies renouvelables. Cette fois, on s’intéresse à l’Espagne qui a battu son record de déploiement de l’énergie photovoltaïque avec pas moins de 5 595 MWc de panneaux nouvellement raccordés au réseau ! C’est un record pour le pays avec une hausse de 28 % par rapport à l’année 2022. En comparaison, la France fait relativement pâle figure avec seulement 3 135 MWc de photovoltaïque raccordés sur la même période (source : Enerplan). Ce déploiement impressionnant de centrales photovoltaïques porte la puissance totale de l’Espagne à 25 549 MW. Et ce n’est pas tout, puisque selon des données recueillies par l’UNEF (Unión Española Fotovoltaica) et APPA Renovables, on compterait entre 1 706 MWc et 1 943 MWc d’installations en autoconsommation, particuliers et professionnels confondus. Le déploiement total de solaire en 2023 est donc compris entre 7 301 MWc et 7 538 MWc.

Il faut dire qu’en termes de rayonnement solaire, l’Espagne fait partie des pays les mieux dotés d’Europe. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les trois régions ayant accueilli le plus de nouvelles installations sont situées dans la moitié sud du pays avec Castilla la Mancha (2 024 MW), l’Andalousie (1 170 MW) et l’Estrémadure (1 064 MW).

L’électricité bas-carbone représente désormais la moitié du mix électrique espagnol

Ces nouvelles installations ont permis de porter la part du photovoltaïque dans le mix électrique espagnol à 20,3 %. L’éolien continue d’y jouer un rôle prépondérant avec une hausse de sa capacité de production de 661 MW. En 2023 et pour la première fois, le mix électrique de l’Espagne a été dominé par les énergies bas-carbone avec 50,3 % du mix. Cette part, estimée à 134 321 GWh, n’est néanmoins pas considérée comme renouvelable puisqu’elle comprend la production des cinq centrales nucléaires du pays.