Installation de la sous-station du parc éolien en mer d'Yeu-Noirmoutier / Image : Engie.

Les travaux progressent comme prévu au large de la côte vendéenne. Conformément au calendrier prévisionnel, l’installation de la sous-station électrique du parc éolien en mer de l’île d’Yeu – Noirmoutier a été réalisée avec succès la semaine dernière.

La centrale éolienne offshore de l’île d’Yeu – Noirmoutier, en Vendée, est l’un des trois chantiers éoliens offshore en cours en France (les deux autres sites sont ceux de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados et Dieppe-Le Tréport en Seine-Maritime). Le parc comprendra 62 éoliennes de 8 MW chacune pour une puissance totale de 496 MW. Une fois opérationnel, il devrait produire près de 1,9 TWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation d’environ 800 000 habitants.

Les travaux de construction ont démarré en 2023 et devront être terminés en 2025. En avril dernier, les premiers monopieux en provenance de Chine ont été réceptionnés, et début juin, la première fondation en mer a été mise en place. Seulement quelques jours après, la société Éoliennes en mer des Îles d’Yeu et de Noirmoutier, porteuse du projet, a annoncé la réussite de l’installation d’un autre composant essentiel : la sous-station électrique en mer.

À lire aussi

La sous-station : un élément important de l’installation

La sous-station électrique est l’un des composants les plus importants sur les grands parcs éoliens en mer. Elle sert principalement à centraliser l’électricité produite par les turbines et à transformer sa tension avant son transfert vers le poste électrique terrestre, dans ce cas-ci, celui du Gué de Roux, à Soullans. L’appareil permet également de gérer à distance différents composants de la centrale. Il facilite entre autres le contrôle et la surveillance des éléments afin d’intervenir rapidement en cas de problèmes techniques. Construite aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, la structure mesure 39 mètres de long, 25,5 mètres de large et 18 mètres de hauteur pour quelque 2 500 tonnes.

Des opérations réalisées en seulement trois jours

Le processus d’installation s’est déroulé en deux grandes étapes. La première a consisté en la pose de la fondation de type jacket de la sous-station. Installée le 10 juin, la structure mesure 69 mètres de haut pour 1 700 tonnes. La seconde étape a été la mise en place de la sous-station, aussi dite « topside » (ou partie supérieure). Celle-ci a quitté le port de Saint-Nazaire (le chantier de construction) le 11 juin et a été installée dès le lendemain. Les opérations ont requis une grue d’une capacité de 5 000 tonnes.

Les travaux ont été bouclés en seulement trois jours et demi, mobilisant une équipe de 300 personnes. L’entreprise belge DEME spécialisée dans l’ingénierie maritime est chargée de l’installation des fondations monopieux ainsi que de la sous-station de la centrale. Le navire de travaux qu’elle a engagé pour l’occasion a été le Pionneering Spirit, un double coque de 370 × 125 mètres appartenant à l’entreprise Allseas.

Si les opérations à venir se déroulent conformément au plan établi, la centrale éolienne offshore de l’île d’Yeu – Noirmoutier devrait être la cinquième de ce type en France. Sa mise en service est prévue pour le deuxième semestre de 2025, année où les deux autres parcs éoliens en construction seront également raccordés. La centrale est prévue pour être exploitée pendant 25 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2050, date à laquelle elle sera soit démantelée, soit potentiellement renouvelée sous une nouvelle concession.