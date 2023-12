Illustration : Getty, montage RE.

Le ministère de la Transition écologique a dévoilé fin novembre la stratégie française pour l’énergie et le climat. Un document sur lequel vous pouvez officiellement donner votre avis.



Depuis la crise de l’énergie ayant entraîné la flambée des prix et la fragilisation de notre approvisionnement en gaz naturel, l’avenir de notre système énergétique est au cœur des préoccupations. Dans ce contexte, le ministère de la Transition écologique vient de mettre en ligne sa « stratégie française pour l’énergie et le climat ». Ce document de 102 pages détaille des « mesures concrètes, pour atteindre nos objectifs climatiques et assurer notre souveraineté énergétique » selon les mots d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

Réduire la consommation d’énergie et sortir des énergies fossiles

Dans la lignée du discours de Belfort du président de la République en février 2022, la stratégie pour l’énergie et le climat reprend les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui fixe la politique énergétique en France :

Réduire de 40 à 50 % notre consommation d’énergie en 2050 par rapport à 2021.

Arrêter la production d’électricité à partir du charbon en 2027 et sortir de la dépendance aux énergies fossiles en 2050. Sachant qu’en 2021, 60 % de notre mix énergétique était composé d’énergies fossiles.

Produire 10 % supplémentaires d’électricité en 2030 et +55 % en 2050. Doubler la production de chaleur bas-carbone d’ici 2035. L’année 2021 servira de base de référence.

La sortie des énergies fossiles passera par l’électrification massive des usages. Pour cela, le gouvernement entend accélérer sur le photovoltaïque en doublant le rythme actuel de déploiement d’ici 2030. Il faudra aussi compter sur l’éolien offshore dans la puissance installée en 2034 devrait atteindre 18 GW.

Pour l’éolien terrestre, qui rencontre régulièrement l’opposition des riverains pour les nouveaux projets, le plan évoque le maintien du rythme actuel de déploiement « en veillant à une répartition plus équilibrée sur le territoire et en investissant dans le repowering », c’est-à-dire la modernisation des parcs actuels pour augmenter la production. La production de chaleur et de froid renouvelables sera aussi développée, tout comme le biométhane et les biocarburants.

La relance du nucléaire confirmée

La relance du nucléaire est également évoquée. La fermeture des réacteurs en fin de vie n’est plus d’actualité puisqu’il est prévu de poursuivre leur exploitation après 50 ou 60 ans. La construction de 6 EPR2 est confirmée ainsi que l’étude pour 8 nouveaux EPR2 dans un second temps. Cette publication présente un intérêt particulier puisqu’elle a vocation à recueillir l’avis du public. Vous avez jusqu’au 15 décembre à 23 h pour envoyer vos commentaires à l’adresse suivante : strategie-energie-climat (at) developpement-durable.gouv.fr. Reste à savoir comment les remarques seront considérées.

