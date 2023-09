Le toit solaire pour véhicule développé par Webasto / Image : Webasto.

Cela fait désormais une trentaine d’années que l’équipementier automobile Webasto s’est lancé dans le développement de toits solaires pour véhicules. Il présente aujourd’hui un modèle décapotable.

Webasto, c’est l’un des 100 plus grands équipementiers du secteur de l’automobile. S’il est connu du grand public pour ses systèmes de chauffage mobiles pour vans aménagés, caravanes et autres camping-cars, il fabrique également des toits. Et, notamment, des toits vitrés, longtemps conçus avec l’idée d’améliorer le confort, le design et l’expérience de conduite. Mais Webasto cherche aujourd’hui à aller plus loin. L’entreprise se lance en effet dans le toit solaire photovoltaïque vitré pour voiture électrique ou hybride.

Un premier toit solaire pour voiture il y a 30 ans

Une première ? Pas tout à fait. Parce que Webasto a installé son premier toit solaire sur une voiture il y a 30 ans déjà. Sur une Audi 80 Coupé. L’équipementier explique aussi avancer sur la question depuis plusieurs années avec un constructeur sud-coréen. L’idée, charger la batterie d’une voiture électrique ou hybride grâce à des cellules solaires protégées par des vitres de sécurité et intégrées à la verrière qui compose son toit. Le système, évidemment, peut aussi alimenter les sous-systèmes embarqués comme la climatisation.

Le toit ouvrant solaire développé par Webasto serait, lui aussi, déjà installé sur un véhicule de production actuel d’un constructeur automobile américain. Quelque 120 cellules de type PERC par toit. Des cellules à rendement élevé grâce à un système qui permet de réfléchir la lumière du soleil qui n’aurait pas été immédiatement absorbée et d’exploiter aussi la lumière rouge qui produit seulement de la chaleur avec d’autres technologies. Au total, une puissance de 300 Wc installés et un constructeur qui espère ainsi offrir jusqu’à 3 000 km d’autonomie supplémentaire par an à ses voitures. En fonction des conditions d’ensoleillement, mais aussi du système de gestion de la batterie.

De l’énergie solaire pour nos voitures ?

Et justement, des chercheurs ont récemment étudié le potentiel de ce type d’installations solaires sur des voitures. Leurs modèles suggèrent qu’elles peuvent permettre d’atteindre une autonomie solaire comprise entre 11 et 29 km/jour/kWc installé. Une autonomie qui correspond plutôt bien à la distance domicile/travail parcourue par les automobilistes. De quoi, donc, espérer une belle part d’autosuffisance au quotidien. Les chercheurs préviennent en revanche que le solaire photovoltaïque est plus avantageux pour les voitures qui roulent pendant la journée que pour celles qui restent longtemps stationnées. Une question d’ombrage.

Webasto avance que choisir une voiture électrique équipée d’un toit solaire « démontre la conscience environnementale de son propriétaire ». Et on y croirait presque. Sauf que la technologie en question est ici intégrée à… un nouveau modèle de SUV !