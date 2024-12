Le remplacement d'une batterie de Renault Zoé / Image : Automobile Propre - HL.

Le coût de remplacement des batteries des voitures électriques, longtemps perçu comme un frein majeur, baisse rapidement. Une tendance qui, d’ici 2030, pourrait rendre ces véhicules plus compétitifs que les modèles essence et diesel, notamment pour les réparations.

Depuis des années, l’un des principaux arguments contre les voitures électriques réside dans le coût élevé de remplacement des batteries, une fois ces dernières jugées trop usées. Pourtant, les choses changent rapidement. Selon une étude de Recurrent, d’ici 2030, remplacer une batterie pourrait coûter moins cher que réparer un moteur thermique. Une évolution qui s’explique par des avancées technologiques et une baisse spectaculaire des coûts des batteries.

Une chute vertigineuse du coût des batteries

Depuis 2008, le prix des batteries lithium-ion a chuté de 90 %. À l’époque, produire un kilowattheure de stockage (kWh) coûtait 1 415 dollars. En 2023, ce prix n’est plus que de 139 dollars, et il devrait descendre à 80 dollars dès 2026. Cette baisse est directement liée à des innovations dans la production, à la rationalisation des processus industriels et à la réduction du prix du lithium. S’il y a 15 ans, remplacer une batterie de 81 kWh comme celle du Tesla Model Y impliquait un coût exorbitant (114 615 dollars), le montant devrait être nettement plus accessible à l’avenir.

En parallèle, les coûts de réparation des moteurs thermiques continuent d’augmenter, portés par la complexité croissante des motorisations modernes. Injecteurs, turbo, système antipollution : autant de composants coûteux à réparer ou à remplacer.

Vers une compétitivité accrue des voitures électriques

Actuellement, remplacer une batterie représente environ 75 % de la valeur d’un véhicule d’occasion, estimé à 15 000 dollars, contre 100 % en 2020. Ce pourcentage devrait tomber à 30 % d’ici 2030, selon Recurrent. À ce rythme, les voitures électriques, souvent critiquées pour leur coût initial, pourraient surpasser les véhicules thermiques en termes de compétitivité globale, y compris sur le volet des réparations.

Mais ce n’est pas tout. Avec le développement des usages en « seconde vie », les batteries remplacées ne sont plus simplement recyclées. Elles trouvent de nouveaux débouchés « telles quelles », sans nécessiter de modification profonde, notamment pour le stockage d’énergie domestique ou industrielle. Cette économie circulaire pourrait réduire encore davantage les coûts pour les propriétaires, qui pourront faire reprendre leur batterie usée.

Une transition accélérée vers des mobilités durables

La baisse des coûts des batteries n’a pas seulement des implications économiques : elle joue aussi un rôle majeur dans la transition énergétique. Avec des réparations plus abordables et une durée de vie allongée des composants, les véhicules électriques deviennent une option encore plus attrayante pour les consommateurs hésitants.

Ce progrès s’inscrit dans un contexte où les objectifs climatiques poussent à l’adoption massive des énergies bas-carbone. En rendant les véhicules électriques accessibles et compétitifs, la filière répond à la double exigence de durabilité et de praticité. D’ici 2030, remplacer une batterie ne devrait donc plus être une source d’angoisse pour les propriétaires de véhicules électriques.

