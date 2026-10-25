Cette entreprise va toucher 180 000 € par an grâce à sa toiture solaire

L'entrepôt solarisé d'Articop / Image : Articop.

En emménageant dans de nouveaux locaux plus grands, la coopérative lyonnaise Articop a fait d’une pierre deux coups. Outre le fait de disposer d’une plus grande surface pour sa gestion logistique, elle produit désormais sa propre électricité renouvelable grâce à 10 000 mètres carrés de panneaux solaires.

La coopérative d’achat et de services Articop, dédiée aux professionnels du bâtiment, a profité de son déménagement dans des locaux plus vastes pour élargir ses revenus. L’entreprise, bien connue des artisans du bassin lyonnais, a décidé de tirer parti des 25 000 m² de toiture de l’ancienne usine Mavilor, située entre Lyon et Saint-Étienne, et d’y installer une centrale photovoltaïque. Au total, ce sont 3700 panneaux photovoltaïques qui ont été répartis sur une surface de 10 000 m², pour une puissance cumulée de 1,7 mégawatt crête (MWc). La production annuelle devrait frôler les 2 gigawattheures (GWh) chaque année, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 800 habitants.

On est loin des 28 MWc récemment installés sur la toiture d’une des usines de Samsung au Vietnam, l’une des plus grandes toitures solarisées du monde, qui devraient produire quelque 40 GWh d’électricité renouvelable par an. Mais la centrale en toiture d’Articop est tout de même l’une des plus importantes du département de la Loire.

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Un contrat d’exploitation sur 30 ans

Pour financer et installer la structure, Articop s’est associé à EH2, une entreprise spécialisée dans la production d’électricité d’origine renouvelable. EH2 se chargera de l’exploitation de la centrale pendant 30 ans, et les deux entreprises se partageront la valeur générée grâce à la production d’électricité. Les revenus devraient atteindre 180 000 € chaque année. Ce type de partenariat devrait être amené à se démocratiser.

À l’instar des ombrières photovoltaïques sur les parkings, la mise à disposition de surface de toiture devrait permettre de donner une valeur additionnelle à ces locaux professionnels, et de produire de l’électricité au plus près des lieux de consommation.