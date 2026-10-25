Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilSolaireCette entreprise va toucher 180 000 € par an grâce à sa toiture solaire

Cette entreprise va toucher 180 000 € par an grâce à sa toiture solaire

Solaire
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 25 octobre 2026
L'entrepôt solarisé d'Articop / Image : Articop.

En emménageant dans de nouveaux locaux plus grands, la coopérative lyonnaise Articop a fait d’une pierre deux coups. Outre le fait de disposer d’une plus grande surface pour sa gestion logistique, elle produit désormais sa propre électricité renouvelable grâce à 10 000 mètres carrés de panneaux solaires. 

La coopérative d’achat et de services Articop, dédiée aux professionnels du bâtiment, a profité de son déménagement dans des locaux plus vastes pour élargir ses revenus. L’entreprise, bien connue des artisans du bassin lyonnais, a décidé de tirer parti des 25 000 m² de toiture de l’ancienne usine Mavilor, située entre Lyon et Saint-Étienne, et d’y installer une centrale photovoltaïque. Au total, ce sont 3700 panneaux photovoltaïques qui ont été répartis sur une surface de 10 000 m², pour une puissance cumulée de 1,7 mégawatt crête (MWc). La production annuelle devrait frôler les 2 gigawattheures (GWh) chaque année, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 800 habitants.

On est loin des 28 MWc récemment installés sur la toiture d’une des usines de Samsung au Vietnam, l’une des plus grandes toitures solarisées du monde, qui devraient produire quelque 40 GWh d’électricité renouvelable par an. Mais la centrale en toiture d’Articop est tout de même l’une des plus importantes du département de la Loire.

À lire aussiLa plus grande centrale solaire en toiture au monde sera thaïlandaise

Un contrat d’exploitation sur 30 ans

Pour financer et installer la structure, Articop s’est associé à EH2, une entreprise spécialisée dans la production d’électricité d’origine renouvelable. EH2 se chargera de l’exploitation de la centrale pendant 30 ans, et les deux entreprises se partageront la valeur générée grâce à la production d’électricité. Les revenus devraient atteindre 180 000 € chaque année. Ce type de partenariat devrait être amené à se démocratiser.

À l’instar des ombrières photovoltaïques sur les parkings, la mise à disposition de surface de toiture devrait permettre de donner une valeur additionnelle à ces locaux professionnels, et de produire de l’électricité au plus près des lieux de consommation.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Révolution Énergetique sur GoogleNous suivre sur GoogleSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet solaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Le nucléaire mondial peut-il vraiment atteindre 1457 GW en 2050 ?

Nucléaire25 octobre 2026 

Annonce partenaire

Cette entreprise va toucher 180 000 € par an grâce à sa toiture solaire

Solaire25 octobre 2026 

Cette petite île grecque est désormais autonome grâce aux énergies renouvelables et aux batteries

Éolien24 octobre 2026 

Annonce partenaire

6 GW de batteries : ce pays européen est champion du monde du stockage électrochimique

Solaire23 octobre 2026 

Annonce partenaire

Panneaux solaires photovoltaïques installés sur le toit d'une maison individuelle, proposés en location par Ensol

Et si passer au solaire coûtait moins cher ? Ensol mise sur la location

Solaire22 octobre 2026 

Annonce partenaire

Cette éolienne domestique française est soutenue par Amazon

Éolien21 octobre 2026 

Poêle à granulés noir allumé dans une salle à manger avec table en bois, petit-déjeuner et chaises dépareillées

Pourquoi choisir un poêle à granulés pour passer un hiver performant et serein ?

Biomasse20 octobre 2026 

Le premier réacteur nucléaire de Turquie se rapproche de la mise en service

Nucléaire20 octobre 2026 

Pompe à chaleur air/eau Mitsubishi Electric Ecodan posée sur une dalle en béton contre le mur d'une maison moderne

Pompe à chaleur pour 120 m² : quel coût prévoir en 2026 ?

Actualité19 octobre 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 