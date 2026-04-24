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Le second parc éolien flottant français en Méditerranée injecte ses premiers électrons

Éolien
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Par Hugo LARAPublié le 24 avril 2026
Une éolienne du projet Eolmed / Image : Eolmed.

Le parc pilote flottant Eolmed, installé au large de Port-La Nouvelle, vient d’injecter ses premiers mégawattheures dans le réseau électrique français. Il s’agit de l’un des trois projets expérimentaux éoliens flottants français sur les côtes méditerranéennes, qui préfigure le développement de parcs de grande envergure.

Après trois ans de travaux sur le quai industriel de Port-La Nouvelle (Aude), le projet pilote Eolmed franchit une étape hautement symbolique. Le parc éolien flottant, ancré à 18 kilomètres des côtes, produit depuis le 23 avril à midi, de l’électricité, directement injectée sur le réseau de transport national géré par RTE.

Cette petite ferme expérimentale est composée de trois éoliennes Vestas V-164 d’une puissance de 10 MW. Elles sont montées sur des flotteurs barge en acier de type Damping Pool eux-mêmes reliés à des ancres sur le fond marin, par une profondeur de 62 m. La production annuelle est estimée à environ 110 GWh, soit l’équivalent de la consommation de 50 000 personnes.

À lire aussiÉolien en mer : la carte des parcs et projets en France

Dix ans de la conception à la mise en service

La première injection sera suivie d’une campagne de tests avant la mise en service officielle du parc, prévue en mai 2026. Il aura fallu une décennie entière depuis la conception du projet Eolmed jusqu’à son inauguration. Le parc fait partie des trois projets pilotes d’éolien flottant sur la façade méditerranéenne française. Le premier, Provence Grand Large (PGL), est en service depuis presque un an. Le dernier, baptisé Eoliennes flottantes du Golfe du Lion (EFGL), vient tout juste d’être raccordé au réseau électrique.

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