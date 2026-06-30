Le fournisseur d'électricité Octopus se lance dans la batterie domestique

La gamme de batteries Nook / Image : Octopus.

Octopus Energy annonce commercialiser dès 2027 ses propres batteries domestiques dans cinq pays européens. Deux modèles au catalogue : une version compacte branchable sur une prise pour les appartements, et un système mural pour les maisons.

Le fournisseur d’énergie britannique, qui ne cesse de présenter des nouveautés ces derniers mois, a dévoilé le 22 juin 2026 sa future gamme de batteries domestiques « Nook ». C’est la première fois qu’un fournisseur d’énergie propose directement ses propres systèmes de stockage à ses clients en France. Outre l’Hexagone, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne seront concernés par le déploiement, qui débutera seulement dès 2027.

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Deux formats adaptés au type de logement

La gamme Nook sera déclinée en deux versions. D’abord le Nook Cube, qui cible les habitants d’appartements avec une taille compacte « pas plus grande qu’une boîte à chaussures », promet Octopus. Cette batterie de 2 kWh se branchera simplement sur une prise standard et offrirait environ trois heures d’autonomie pour un foyer moyen d’après le fournisseur. L’application Octopus permettra de piloter l’installation et d’ajouter des modules supplémentaires pour atteindre jusqu’à 10,5 kWh de capacité totale.

Pour les maisons individuelles, le Nook Colossus adoptera un format mural avec une capacité de base de 5 kWh. Les propriétaires pourront empiler plusieurs unités pour atteindre 30 kWh dans les logements spacieux. Les deux systèmes pourront stocker notamment la production issue de panneaux solaires et bénéficieront d’une garantie de 12 ans. Rien de bien nouveau jusqu’ici, les caractéristiques rappelant celles des batteries domestiques déjà commercialisées par les spécialistes chinois du secteur tels que Zendure, Ecoflow, Jackery, Anker Solix et Bluetti, entre autres. Les visuels abstraits publiés par la marque laissent d’ailleurs entrevoir une silhouette proche des modèles Solarbank et X1 d’Anker Solix.

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Jouer avec la tarification dynamique

L’idée derrière le stockage est de rentabiliser les offres d’électricité à tarification dynamique, qui émergent timidement en France. Les batteries peuvent stocker le courant lorsque le prix du kilowattheure est faible, pour l’injecter aux moments où il est cher. Une capacité de stockage importante est toutefois nécessaire pour que cela soit vraiment rentable, particulièrement si le logement est en tout-électrique. Il est donc fort probable que le lancement de la gamme Nook en 2027 soit simultané à la mise sur le marché d’une offre à tarification dynamique par Octopus. On remarquera l’étonnant empressement du fournisseur à annoncer le lancement d’un produit qui ne sera disponible que dans six mois au mieux.