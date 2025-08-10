Cette éolienne cerf-volant pourrait générer de l'électricité dans les zones isolées

Conso réelle climatiseur

Par Miotisoa RANDRIANARISOAPublié le 10 août 2025
L'éolienne aéroportée Kitepower / Image : Kitepower.

Quand il est question d’énergie renouvelable, les chercheurs ne manquent pas d’ingéniosité. Si l’énergie éolienne a toujours été associée à ces grandes turbines fixées sur des mâts, elle peut désormais être captée par des cerfs-volants. Cette nouvelle technologie, qui intéresse déjà plusieurs startups, porte le nom d’énergie éolienne aéroportée, et promet d’étendre l’accès à l’énergie propre.

Il faut croire qu’entre les mains des ingénieurs, les cerfs-volants ne servent plus seulement à raviver les souvenirs d’enfance. Ils deviennent des outils de production d’électricité ! Le principe du système est d’exploiter les vents situés à plus de 300 mètres d’altitude. Ceux-là sont en effet plus forts et plus constants que ceux captés par les éoliennes conventionnelles. Résultat, la technologie aéroportée assure une production d’électricité plus régulière. Le dispositif est généralement formé d’un cerf-volant de grande taille, relié à une station au sol par un câble. C’est dans cette station que se trouve le générateur qui est alors activé par les mouvements du cerf-volant. En Irlande, une entreprise énergétique du nom de Kitepower s’est lancée dans le développement de cette technologie.

Pour générer du courant, cette éolienne de nouvelle génération passe par deux étapes. D’abord, lors de la phase de déroulement, le cerf-volant monte en altitude en décrivant des trajectoires en forme de huit. Ce mouvement permet de tirer le câble, ce qui entraîne le générateur situé à la base. Une fois le câble entièrement déroulé vient la phase de réenroulement, où le cerf-volant est ramené à son point de départ pour pouvoir recommencer sa course. Le système se sert d’une petite partie de l’électricité produite pour cette phase.

Deux cerfs-volants et un système de stockage

Kitepower a conçu deux versions de son produit : un modèle de 10 kW, dont la voile mesure entre 40 et 60 m² à plat, et un second, de 100 kW, avec une surface pouvant atteindre 80 m². En plus de ces deux modèles, l’entreprise prévoit de lancer le K-BESS, un système de stockage par batterie alimenté directement par le cerf-volant.

En 10 heures, le K-BESS produirait 400 kWh d’électricité, soit l’équivalent de dix recharges complètes pour une citadine électrique. Pendant plusieurs mois, le dispositif a été testé dans le cadre du projet de démonstration « DEM-AWE », mené par un consortium de plusieurs partenaires. Les essais, récemment achevés, se sont déroulés à Bangor Erris, en Irlande, un site soumis à des conditions climatiques rigoureuses. Ils ont permis de valider la résilience et la faisabilité technique du système.

Fort de ces résultats, Kitepower envisage désormais des déploiements en zones isolées, notamment dans les communautés insulaires de l’Union européenne, souvent dépendantes des importations de diesel. L’entreprise a également annoncé des projets de parcs en Allemagne, un pays qui disposerait d’un potentiel éolien de 80 GW non exploitable par les éoliennes conventionnelles.

