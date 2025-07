Ikea se lance dans la vente de panneaux solaires en kit

Illustration : Ecoflow, modifiée par RE.

Ikea entre officiellement dans le secteur florissant des panneaux solaires de balcon. Pour l’instant réservés à l’Allemagne, ces produits pourraient bien arriver en France dans les mois à venir.

Inutile de vous précipiter vers votre magasin Ikea le plus proche. Si la célèbre chaîne d’ameublement se lance bel et bien dans la commercialisation de kits solaires pour balcon, ces produits sont, pour le moment, réservés à l’Allemagne, où ces derniers sont légion. Il faut bien reconnaître que la proposition du géant bleu et jaune est très intéressante. Elle se compose de quatre packs principaux qu’il est possible de moduler à grands renforts d’options pour avoir une installation parfaitement adaptée à son domicile. À noter qu’il ne s’agit pas de sa propre gamme de produits. Ikea se contente d’une position d’intermédiaire pour fournir des panneaux solaires et batteries signés Ecoflow via un partenariat avec Svea Solar.

Tout commence avec le Stream Complete Package. Kit d’entrée de gamme, il se compose de deux panneaux de 450 Wc, de câbles et d’un onduleur de 800 Wc pour un tarif de 449 €. C’est le seul kit vendu sans batterie. En effet, Ikea veut favoriser l’autoconsommation résidentielle. Pour cette raison, il propose 3 autres kits incluant une batterie. Le Stream Complete Package M reprend les spécificités du kit d’entrée de gamme, mais y ajoute une batterie Stream Pro ou Stream Ultra de 1,92 kWh, moyennant, 1229 €.

Le pack le plus équipé comprend 4 panneaux de 450 Wc ou 520 Wc, une batterie Stream Ultra et une batterie Stream AC Pro. Ce kit est disponible à partir de 2230 € et frôle les 2800 € avec des panneaux de 520 Wc. Rappelons qu’en Allemagne, la puissance injectée par une installation plug-and-play sur le réseau ne peut dépasser 800 Wc, même si la puissance totale des panneaux peut aller au-delà.

Ikea propose aussi des pompes à chaleur en Allemagne

Ikea n’est pas un petit nouveau dans le milieu de la production photovoltaïque. L’enseigne commercialise depuis plusieurs années des services d’installation de centrale sur toiture grâce à des partenariats avec des installateurs locaux. Ces partenariats permettent à Ikea de proposer des offres à partir de 7 490€. Ces installations en toiture sont disponibles dans de nombreux pays sous le nom de Solstrale : France, Espagne, Australie, Suède, Italie, Allemagne, etc.

Mais le suédois ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise vient notamment de lancer la commercialisation, en mai dernier, de pompes à chaleur en Allemagne. Ces pompes à chaleur, conçues en partenariat avec l’entreprise suédoise Svea Solar, seraient efficaces jusqu’à une température extérieure de -25 °C, et utilisent du propane comme gaz réfrigérant. Celui-ci est réputé plus écologique que d’autres alternatives. Grâce à ces particularités, les PAC Ikea seraient certifiées A+++.