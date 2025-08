La première éolienne flottante du golfe du Lion est ancrée au large

La première éolienne remorquée du parc éolien flottant EFGL / Image : EDP.

La première éolienne du parc éolien flottant du golfe du Lion (EFGL) vient d’être installée, presque deux ans après celle du parc Provence Grand Large, située à une centaine de kilomètres. Cet événement marque le début d’une nouvelle étape pour ce projet pilote d’une grande importance.

Après des mois de préparation et d’assemblage, la première des trois éoliennes du parc EFGL a été installée avec succès. Loin d’être une formalité, l’installation de ces éoliennes de près de 5 000 tonnes nécessite une opération logistique complexe. La première des trois éoliennes a d’abord été sortie du port de Port-la-Nouvelle par trois remorqueurs portuaires. Puis, le Skandi Tender, un remorqueur de haute-mer de 73 mètres de long, a procédé à son convoyage jusqu’à 16 km des côtes, escorté par deux navires d’assistance. Sur place, le flotteur a ensuite été arrimé à ses trois lignes d’ancrage. Il ne manque désormais plus qu’à réaliser le raccordement électrique et la mise en service, pour que l’éolienne puisse produire ses premiers kW.

À lire aussi

« Béni des dieux », le premier parc éolien flottant de France démarre officiellement

Les deux autres éoliennes attendent leur tour

Désormais, il va falloir reproduire la même opération pour les deux autres éoliennes qui composent le parc pilote Éoliennes flottantes du golfe du Lion. La prochaine éolienne qui devrait prendre le large a déjà été assemblée, et attend son tour le long du quai EMR de Port-La-Nouvelle. Selon Ocean Wind, chargée du projet, les deux autres turbines devraient être installées d’ici la fin du mois d’août. Les équipes procéderont alors aux étapes de raccordement électrique entre les éoliennes, puis jusqu’à la terre ferme grâce à un câble déjà posé par RTE.

Pour rappel, le projet EFGL est un parc pilote, constitué de 3 éoliennes Vestas de 10 MW. Permettant de produire l’équivalent de la consommation électrique de 50 000 habitants, ce parc a pour vocation de favoriser le développement des technologies nécessaires au déploiement des parcs éoliens offshore. Il suit de près le PGL, premier parc éolien flottant français. D’ici peu de temps, il devrait être imité par le parc EOLMED, un autre parc pilote composé de 3 éoliennes, et dont l’installation devrait avoir lieu dans la même zone de la Méditerranée. Le retour d’expérience de ces trois projets devrait apporter des enseignements importants pour les prochains parcs commerciaux, comme le projet Bretagne sud, issu de l’appel d’offre AO5 remporté par Pennavel.