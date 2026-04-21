Voiture électrique, train, nucléaire : les 20 projets de Jean-Marc Jancovici pour décarboner la France

La centrale nucléaire de Shippingport aux États-Unis / Image : Science Photo Library.

Les présidentielles avancent à grands pas. Pour espérer faire de la décarbonation un sujet majeur, le groupe de réflexion Shift Project, fondé par Jean-Marc Jancovici, vient de dévoiler des chantiers indispensables à la réussite de la transition énergétique. Si rien ne surprend, ce travail de fond a le mérite de poser des bases solides pour les débats qui devraient rythmer les 12 prochains mois.

À un an de la prochaine élection présidentielle, le Shift Project, think tank fondé par Jean-Marc Jancovici, veut placer la transition environnementale au cœur du débat politique. Dans ce contexte, il vient de publier la première partie d’un programme appelé « Plan robuste pour l’économie française ». Dans les grandes lignes, ce premier rapport décrit 20 chantiers à mener dès le début du prochain quinquennat pour permettre à la France de respecter son objectif zéro carbone d’ici 2050.

Selon le think tank, malgré une trajectoire récente bien en deçà des standards espérés, l’objectif est toujours atteignable, mais il va falloir tout faire immédiatement et simultanément. Comprenons que le défi est immense. Ces 20 chantiers s’articulent autour de six thématiques principales, à savoir le transport, le logement, le numérique, l’industrie, l’agriculture et enfin l’énergie. En voici le contenu dans les grandes lignes :

À lire aussi

Ils traquent les jets privés de milliardaires pour dénoncer leur impact carbone

Transports

Déployer massivement le vélo,

Étendre les transports en commun,

Généraliser la voiture électrique « sobre »,

Massifier le train passagers,

Décarboner le secteur aérien,

Relancer le fret ferroviaire,

Électrifier les poids lourds.

Logements

Massifier la rénovation des logements,

Déployer les pompes à chaleur.

Numérique

Maîtriser le déploiement des centres de données.

Industrie

Produire de l’acier bas carbone en France,

Massifier la production d’hydrogène bas carbone,

Capter, stocker et valoriser le CO2 industriel résiduel.

Agriculture

Transformer la gestion de l’azote dans les systèmes agricoles et alimentaires,

Permettre le maintien et la transition vers des systèmes d’élevages résilients et bas carbones,

Préserver et étendre les puits de carbone naturels, agricoles et forestiers.

Énergie

Développer l’éolien et le photovoltaïque,

Prolonger le nucléaire historique, lancer le nouveau nucléaire,

Déployer les bioénergies de manière soutenable.

À lire aussi

Jean-Marc Jancovici, futur candidat à la présidentielle 2027 ?

L’électrification des usages, un passage obligé

À la lecture de ces grands projets, rien n’est particulièrement surprenant, il s’agit de thématiques qui reviennent fréquemment dans les débats quand on évoque la décarbonation du pays. Comme déjà avancé par le gouvernement actuel, l’électrification des usages prend une grande part dans ces chantiers. En réalité, ce programme se distingue notamment du précédent programme présenté par le Shift Project en prenant plus en compte l’instabilité géopolitique mondiale et l’intérêt de cette décarbonation pour redonner à la France une plus grande indépendance.

Le Shift Project rappelle ainsi que la France et l’Europe sont particulièrement exposées aux crises sur les énergies fossiles, puisqu’elles en dépendent énormément. C’est particulièrement flagrant actuellement, avec la guerre en Iran, et c’était également le cas avec la guerre en Ukraine. Une électrification massive des usages le plus rapidement possible atténuerait cette mécanique.

Surtout, le rapport dévoilé insiste sur l’urgence de lancer ces grands projets pour espérer réussir la décarbonation de l’Hexagone. Sans mise en application rapide et simultanée de ces projets, l’objectif zéro carbone d’ici 2050 semble hors d’atteinte. Au-delà de ces 20 chantiers, le Shift Project compte publier l’ensemble de son plan robuste pour l’économie française en octobre prochain.