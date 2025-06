L'éolien et le solaire gravement compromis par le moratoire voté par les députés

Une éolienne détruite suite au passage d'une tornade dans le Texas en 2021 / Image : Reddit, modifiée par RE.

L’Assemblée nationale a voté jeudi soir un moratoire sur toute nouvelle installation éolienne et photovoltaïque, laissant planer un risque majeur sur le développement de ces filières en France.

Déposé par le député LR Jérôme Nury, l’amendement visant un moratoire pour tout projet éolien et solaire a été adopté de justesse. Il a bénéficié de l’alliance des Républicains, du Rassemblement national et de l’Union des droites pour la République, et de l’absence remarquée de nombreux députés centristes et de gauche. Le texte suspend tout nouveau projet renouvelable « pendant toute la durée nécessaire à la réalisation d’une étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France, sur les plans économique et environnemental ».

Droite et extrême droite triomphent

Le gouvernement dénonce un « signal dévastateur ». « Ce moratoire, je le dis avec gravité, est parfaitement irresponsable », a déclaré Marc Ferracci, ministre délégué à l’énergie, au micro de l’assemblée. « C’est une catastrophe économique », a renchéri le rapporteur du texte Antoine Armand (Renaissance). Le groupe écologiste parle de « menace grave pour le climat », quand Sandrine Rousseau s’insurge : « regardez vos enfants en face et dites-leur ce que vous êtes en train de faire ». Pour France Renouvelables, cette décision est tout sauf anodine : elle pourrait entraîner « la destruction de 80 000 emplois ». La droite revendique, elle, une victoire idéologique. « Ce moratoire est au cœur de notre projet », a affirmé le député RN Jean-Philippe Tanguy, moquant « les énergies coûteuses et intermittentes » que sont l’éolien et le solaire.

Avec le vote de cet amendement, de celui redémarrant Fessenheim, le texte est symptomatique de la folie ayant saisi l’Assemblée nationale. Le texte, initialement porté par le Sénat, est désormais profondément modifié. Il prévoit une relance massive du nucléaire, avec 14 nouveaux réacteurs à l’horizon 2030 et le maintien de la capacité actuelle (63 GW) au-delà de 2050. Ce moratoire pourrait toutefois n’être que temporaire. Le vote solennel de l’Assemblée est prévu pour le 24 juin, avant un retour au Sénat début juillet. Mais le gouvernement pourrait publier les décrets d’application dès cet été, avant même la fin de la navette parlementaire. Ou même demander une seconde délibération.