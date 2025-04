Les 4 méthodes pour continuer à avoir de l'électricité chez soi lors d'un blackout électrique

Une ligne haute-tension 400 kV dans le sud de la France / Image : Révolution Énergétique - HL.

Les pannes de courant n’arrivent pas qu’aux autres. Voici les meilleures solutions qui permettent de continuer à avoir de l’électricité en cas de défaillance du réseau, qu’il s’agisse d’un blackout national ou d’une petite coupure locale.

L’électricité est tellement ancrée dans notre quotidien qu’il nous paraît inconcevable de devoir s’en passer pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Pourtant, les évènements récents viennent nous rappeler que, si ces situations sont rares, elles peuvent arriver, même dans les pays les plus développés. Outre la tempête Ciaran, qui avait entraîné des coupures d’électricité de plusieurs jours en 2023, la récente méga-coupure de courant en Espagne et au Portugal a paralysé les deux près d’une vingtaine d’heures.

Grâce au développement massif des technologies de batterie au lithium, il n’a jamais été aussi facile de se prémunir des coupures d’électricité de quelques minutes ou quelques heures. En revanche, pour les incidents plus longs, le groupe électrogène reste difficilement remplaçable.

➡️ Option 1 : la batterie nomade

Jusqu’à il y a une dizaine d’années, le recours au groupe électrogène constituait la meilleure option pour réalimenter son logement en cas de coupure de courant. Mais la baisse des prix des batteries au lithium les a rendues beaucoup plus pratiques pour faire face à ces évènements. Les batteries de plusieurs kilowattheures (kWh) constituent donc la solution la plus pratique et la plus économique pour réalimenter quelques appareils électriques de la maison. Pour prolonger leur autonomie, il est même possible de les raccorder à des panneaux photovoltaïques dédiés, qui seront particulièrement pratiques pendant les périodes ensoleillées.

Ces batteries nomades ont l’avantage de fournir du courant de 5 à 12 V DC pour les appareils électroniques comme les smartphones et ordinateurs portables, ainsi que du courant 230 V pour alimenter de l’électroménager. Toutefois, leur puissance est variable, de quelques centaines à plusieurs milliers de watts (W). De ce fait, elles pourront être suffisantes pour réalimenter des lumières, une TV, des volets roulants ou encore un frigo. Néanmoins, elles ne seront souvent pas adaptées pour les appareils de chauffe : plaques de cuisson, bouilloire et autre machine à laver.

La batterie Ecoflow Delta 2 Max / Image : RE.

➡️ Option 2 : la voiture électrique via le V2L

Il est également possible d’utiliser la batterie de sa voiture électrique pour alimenter des appareils électriques, voire la maison entière. Si cette solution est idéale sur le papier, elle est néanmoins conditionnée à plusieurs critères. D’abord, il faut posséder un véhicule compatible avec le vehicle-to-load (V2L) et/ou le vehicle-to-home (V2H). En France, la liste est courte, mais elle s’étoffe rapidement. On peut tout de même citer la très récente Renault 5. D’autre part, cette solution n’est valable que pour les maisons : difficile de tirer une rallonge entre sa voiture et son appartement situé en étage élevé.

Enfin, en cas de coupure de courant prolongée, mieux vaut éviter d’utiliser toute la batterie de sa voiture électrique, s’il s’agit de l’unique moyen de transport du foyer. Sous peine de ne plus avoir de moyen de se déplacer. Rappelons que si en ville, de nombreux commerces et services sont accessibles à pied ou à vélo, il en va autrement en zone rurale, où la voiture est souvent indispensable pour se déplacer.

Une Kia EV6 alimentant un toaster à paninis grâce au V2L / Image : Automobile Propre.

➡️ Option 3 : le groupe électrogène

S’il fonctionne à l’énergie fossile, le groupe électrogène reste aujourd’hui le moyen le plus fiable et le plus économique à l’achat pour réalimenter son logement, ou une partie de son logement en cas de coupure de courant. Moyennant 400 €, un modèle d’entrée de gamme suffira à répondre aux besoins de presque toute la maison, en termes de puissance, grâce aux quelque 2 500 W que l’on peut attendre à ce prix. De plus, le groupe électrogène a un avantage de taille que les batteries nomades n’ont pas : une grande autonomie qui peut être facilement régénéré grâce à un bidon d’essence, des bouteilles de gaz, voire de l’éthanol. À l’inverse, la recharge de la batterie nomade via des panneaux solaires ne se fera que selon le bon vouloir des nuages.

Outre ses émissions de CO2, le groupe électrogène a deux défauts principaux. D’abord, sa consommation d’essence le rend moins économe à l’utilisation qu’une batterie lithium. Enfin, sur les modèles d’entrée de gamme, le courant délivré peut manque de stabilité, ce qui peut potentiellement altérer le fonctionnement des appareils électroniques. Enfin, il doit impérativement être installé à l’extérieur, pour éviter toute intoxication par les fumées d’échappement. Une règle que tout le monde ne respecte pas lors de coupures. Les hospitalisations et décès dûs à des intoxications, notamment au monoxyde de carbone, sont hélas courantes lors de pannes de grande ampleur.

Le générateur essence acheté à la hâte pour parer à la longue coupure d’électricité / Image : Kevin Champeau.

Toujours couper son interrupteur général Lorsqu’on décide de raccorder une batterie ou groupe électrogène au réseau électrique de son logement, durant une coupure, il est essentiel de baisser l’interrupteur général de son installation électrique. Cela permet, en effet, de protéger les techniciens qui travailleraient sur la ligne électrique.

➡️ Option 4 : la centrale solaire avec batterie hors réseau

Pour réellement faire face à un potentiel blackout, peu importe sa durée, la meilleure solution consiste à associer une batterie domestique de grande capacité à une centrale photovoltaïque. Si l’installation est correctement pensée et installée (notamment équipée d’un disjoncteur qui peut automatiquement isoler le foyer du réseau lors d’une coupure), elle pourra permettre le fonctionnement du logement en totale autonomie. L’endurance sera élevée si la panne de courant a lieu en été. En plein hiver et par mauvais temps, conserver une autonomie totale reste un défi difficile à atteindre, surtout si le mode de chauffage est électrique.

Un parc de batteries hors-réseau couplé à une centrale solaire chez un particulier en Martinique / Image : YB.

La micro-centrale hydroélectrique : l'option insolite En France, quelques rares particuliers ont la chance de posséder une micro-centrale hydroélectrique sur leur propriété. Si la plupart de ces centrales sont dépendantes du réseau pour produire de l’électricité (et ne peuvent donc pas en générer lors d’une coupure), d’autres sont associées à des batteries et fonctionnent indépendamment du réseau. Elles peuvent donc assurer une fourniture d’électricité même en cas de blackout.

Les bons réflexes, pour faire face à une coupure de courant

Les coupures de courant étant rarement prévisibles, il convient de régulièrement vérifier le niveau de charge de sa batterie de secours pour ne pas être surpris le jour où on en a réellement besoin. De la même manière, un groupe électrogène n’est utile que si on a de l’essence à disposition. Il est donc important d’avoir un peu d’essence chez soi en cas de besoin, ainsi que tout le nécessaire pour utiliser le groupe électrogène.

➡️ Prioriser les appareils peu énergivores

Que l’on dispose d’une simple batterie mobile de quelques centaines de Wh, ou d’une batterie domestique de plusieurs dizaines de kWh, en cas de coupure, les réflexes doivent être les mêmes. En premier lieu, il s’agit de prioriser les équipements à réalimenter en fonction de la puissance et de la capacité dont on dispose.

Les plus petits appareils, à savoir les smartphones, lumières et autres ordinateurs portables, sont peu gourmands en électricité. En conséquence, leur alimentation ne pose généralement pas de problème. À l’inverse, tous les appareils destinés à chauffer seront souvent proscrits, ou leur utilisation fortement limitée. On pense aux radiateurs, bouilloires, fours, plaques de cuisson et autres sèche-cheveux.

Côté nourriture, il faudra veiller à réalimenter le plus rapidement possible le frigo. Le congélateur, lui, peut être privé d’électricité pendant environ 24 heures s’il est à moitié plein, et jusqu’à 48 heures s’il est entièrement rempli. Dans ces conditions, il se maintiendra à bonne température pendant plus longtemps.

➡️ Ne pas négliger les bonnes vieilles bougies

Les bougies restent le meilleur allié en cas de coupure. Se préparer à une coupure de courant nécessite une organisation parfois difficile à mettre en place. Pour toujours être prêt à faire face à une coupure de quelques heures, l’essentiel est d’avoir quelques bougies et un stock d’allumettes facilement accessible dans son logement. Les plus prévoyants ajouteront à cette liste une radio à pile pour se tenir informé de la situation, quelques bouteilles d’eau et un peu de vivres.