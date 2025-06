Les panneaux solaires désormais obligatoires dans les maisons neuves au Royaume-Uni

Une maison équipée de panneaux solaires au Royaume-Uni / Image : Wikimedia - A. Pingstone.

Il s’agit d’une avancée majeure pour le développement du solaire outre-manche. L’Angleterre vient de rendre obligatoire l’installation de panneaux photovoltaïques sur tous les logements neufs.

L’immense majorité des maisons neuves devront désormais être équipées de panneaux photovoltaïques. Le ministre britannique de l’Énergie vient, en effet, d’annoncer la nouvelle à quelques mois de la publication de la norme Future Homes, qui doit régir la construction des futurs logements. Cette obligation devrait entraîner un surcoût non négligeable lors de la construction des logements, pour une économie moyenne annuelle estimée à 530 livres sterling (620 €), selon le gouvernement britannique. Ces chiffres, donnés à titre indicatif, devraient varier en fonction de l’emplacement du logement, ou encore de la géométrie de la toiture. À l’origine, une réglementation similaire devait voir le jour, lorsqu’il était possible de recouvrir au moins 40 % de la toiture par des panneaux photovoltaïques. Finalement, le gouvernement actuel a choisi une autre stratégie, et veut maximiser le nombre de maisons équipées. Au total, près de 90 % des maisons neuves pourront être équipées.

Cette nouvelle arrive peu de temps après qu’un objectif de construction de 1,5 million de logements neufs a été évoqué d’ici 2029. Pour l’heure, ces nouvelles réglementations en matière de photovoltaïque ne concernent que l’Angleterre. L’Écosse, le Pays de Galle et l’Irlande du Nord ont leur propre réglementation.

Le photovoltaïque progresse au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, l’irradiation solaire annuelle globale horizontale (IGH) est globalement plus faible que la France, et se caractérise par une plus grande uniformité. Ainsi, les valeurs d’irradiation de Londres sont d’à peine plus de 1000 kWh/m²/an, tandis qu’elles sont légèrement inférieures à 900 kWh/m²/an à Édimbourg. En France, les disparités sont bien plus grandes avec des valeurs proches de 1100 kWh/m²/an à Rennes contre plus de 1600 kWh/m²/an à Marseille.

Il résulte de cette situation un facteur de charge britannique inférieur à celui de la France avec 10,1 % en 2023, contre 13 % pour la France. Malgré ce désavantage climatique, le Royaume-Uni est parvenu à produire 13,8 TWh d’électricité solaire en 2024 grâce à ses 15,7 GWc installés. Le pays se positionne ainsi au 7ᵉ rang européen en la matière. De son côté, la France se situe en 4ᵉ position à l’échelle européenne, avec 24,8 TWh produits en 2024 grâce à 25 GWc de puissance installée.