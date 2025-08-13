Conso réelle climatiseur

Opposition à l'éolien : un mât de mesure vandalisé dans cette commune

Par Kevin CHAMPEAUPublié le 13 août 2025
Mât de mesure éolien / Image : H2Air

Ce n’est pas la foudre qui s’est abattue sur la commune de La Peyratte, ce week-end, mais un mât de mesure, installé dans le cadre d’un projet de parc éolien. Si l’acte de vandalisme n’a pas été revendiqué, il témoigne d’un climat tendu, dans une commune où les opposants au projet sont nombreux. 

La nuit de vendredi à samedi a été mouvementée, dans cette commune des Deux-Sèvres. Un engin de chantier en location a été volé sur un chantier de réseau, pour servir à détruire un mât de mesure de 110 mètres de haut. En arrivant sur place, au matin du 9 août, les gendarmes n’ont pu que constater les dégâts et observer la structure métallique enchevêtrée avec l’engin de chantier.

Selon la société H2air, porteuse du projet, le coût des dégâts s’élève à 100 000 €. Outre sa structure en métal, le mât de mesure comporte un certain nombre de capteurs destinés à mesurer la vitesse et l’orientation du vent, mais également l’activité des chauve-souris.

Le projet d’installation de 3 ou 4 éoliennes est vivement contesté depuis sa présentation via une permanence publique au printemps. Selon certains opposants, une telle installation est inenvisageable dans une zone qui serait amenée à devenir un parc naturel régional. Une pétition a même enregistré près de 900 signatures. Néanmoins, le collectif Zérolienne, qui rassemble les opposants à ce projet, a condamné fermement l’acte de vandalisme.

Comme un air de déjà-vu

Ce n’est pas la première fois qu’un mât de mesure est vandalisé. C’est même une pratique récurrente, pour témoigner de l’opposition de certains à des projets éoliens. En septembre 2023, le même type d’acte a été relevé en Corrèze. Plus récemment, en mai, les câbles d’un mât de mesure ont été sectionnés, entraînant l’effondrement de ce dernier. Les dégâts auraient été estimés à 80 000 euros.

Selon un membre du bureau des Écologistes dans les Deux-Sèvres, interviewé par nos confrères de France Bleu, ce type de comportement « traduit un profond sentiment de détresse chez certains citoyens ». Jean Collon a ajouté : « C’est le résultat d’une grave inquiétude démocratique. C’est une perte de confiance. Par les voies normales, ils s’aperçoivent que ça ne fonctionne pas donc certains se disent puisque le dialogue ne fonctionne pas, on s’y prend autrement. Et c’est vraiment très désagréable comme situation générale ».

L’événement ne semble pas freiner les porteurs de projets qui prévoient d’installer un nouveau mât rapidement. Trois plaintes ont été déposées par l’entreprise porteuse du projet éolien, la société de location de l’engin de chantier, et la société de travaux publics qui louait celui-ci.

Par Kevin CHAMPEAU

