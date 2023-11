Kevin CHAMPEAU et Hugo LARA

Un panneau SunAero avec son module soufflant photovoltaïque / Image : Solar Brother.

La petite entreprise française Solar Brother veut mettre l’énergie solaire sur le devant de la scène, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle y parvient. Fort du succès de ses appareils de cuisson solaires, l’entreprise s’attaque désormais au chauffage avec le SunAero, un système de chauffage solaire aux multiples usages, annoncé comme autonome et facile à installer.

Nous en avions parlé il y a quelques mois, le chauffage d’appoint solaire créé par la startup Solar Brother permettrait de préchauffer une pièce pour réduire la consommation d’énergie d’un système de chauffage conventionnel. Pour lancer la production de cette innovation, la startup a choisi de lancer un financement participatif sur la plateforme Ulule, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont fait un démarrage fracassant. Lancé le 7 novembre, le projet a déjà explosé son objectif en recueillant presque 100 000 euros, soit 1 926% de l’objectif, au moment où nous écrivons ces lignes.

Il faut dire que ce fameux SunAero – autrefois appelé Ero – est plein de promesses. Présenté comme un complément à un système de chauffage traditionnel, il réchaufferait l’air entrant dans le logement, le déshumidifierait et le purifierait grâce à une cartouche filtrante remplaçable. Un ventilateur alimenté par un petit module photovoltaïque de 32 Wc insuffle l’air une fois la température souhaitée atteinte. Selon Solar Brother, le capteur augmenterait la température d’une pièce de 3 à 5 °C, permettant de limiter d’autant l’utilisation des radiateurs ou de la chaudière. Le dispositif pourrait également être utilisé pour la déshydratation de plantes, la déshumidification du bois de chauffage et le séchage accéléré du linge.

Selon la taille de la pièce à préchauffer, il serait possible de raccorder jusqu’à 3 panneaux sur le même module pilote. Une version nomade devrait également être disponible pour faciliter l’installation. Côté tarif, il faudra tout de même débourser 1470 € pour le modèle de base, ou 1 190 € si acheté durant la campagne Ulule. Solar Brother annonce un retour sur investissement en 5 ans pour une production de 700 kWhth (kilowattheures thermiques) par an et par panneau.

Le chauffage solaire SunAero / Images : Solar Brother

Solar Brother, un « marchand d’énergie solaire »

Lancée en 2018, la startup française n’en est pas à son coup d’essai. D’abord spécialisée dans la cuisson solaire, elle a notamment fourni des fours au seul restaurant français à cuisiner exclusivement à l’énergie solaire. Elle s’est également fait connaître avec son cuiseur solaire SunGood, que nous avons pu tester sous le soleil marseillais, et son barbecue solaire SunGlobe. En début d’année, l’entreprise a réussi à lever près de 1,4 million d’euros grâce à une campagne de financement participatif. Cette levée de fonds a permis le lancement de nombreux produits en 2023, comme une douche solaire et surtout le Sunchef Pro, un four solaire dédié aux professionnels de la restauration.

➡️ Le chauffage solaire SunAero sur Ulule.