EDF lance un nouveau tarif en offre de marché baptisé « Zen Flex », avec pour objectif d’inciter les consommateurs à contribuer à l’effort de flexibilité du réseau électrique. C’est une offre complémentaire aux options de pointe, comme « Tempo » et l’ancienne offre « EJP ». Il comprend des jours « éco » et des jours « sobriété », pour réduire votre facture en limitant votre consommation. Dans quelles conditions ce tarif « peut » vous correspondre ? Comment faire pour qu’il soit rentable ? Explications en 5 étapes.

Chaque hiver, les pics de grand froid entraînent une consommation électrique importante qui menace l’équilibre du réseau, entre production et consommation. Les horaires des pics de consommation journaliers sont bien connus et s’étalent de 8 h à 13 h et de 18 h à 20 h. Ces périodes nécessitent souvent le démarrage de centrales thermiques ou l’importation d’électricité depuis les pays voisins pour pallier le risque de déstabilisation du réseau.

Certains Français ont joué le jeu de la sobriété pour obtenir des bonus mis en place par quelques fournisseurs, fin 2022 et début 2023. EDF se démarque en proposant une offre « Zen Flex » en réponse à cette sensibilité. L’offre est composée d’un abonnement annuel et de 4 tranches tarifaires pour les consommations : 345 « jours éco », et 20 jours « jours sobriété » par année civile, déclinés quotidiennement en créneaux d’heures pleines et d’heures creuses. Il est obligatoire d’être équipé d’un compteur Linky et de donner son consentement pour la collecte des données de consommation, par le gestionnaire du réseau ENEDIS.

Comment fonctionne l’offre Zen Flex ?

Lors d’un abonnement chez un fournisseur d’électricité, vous avez le choix entre l’option « base » ou l’option « heures pleines / heures creuses » (HP/HC).

L’option base vous propose un prix du kWh fixe toute l’année sur toute la journée.

L’option HP/HC vous propose un prix du kWh réduit en heures creuses la nuit (généralement de 22 h à 6 h) et plus élevé en heure pleine la journée.

Zen FLEX vous propose des prix attractifs en fonction de jours éco, où le prix est avantageux, et des jours sobriété, où il est important de réduire sa consommation, car le prix du kWh est élevé durant la tranche d’heures pleines.

➡️ Les 345 jours éco se déclinent en :

Un tarif en heures creuses 20 % moins cher que le tarif bleu réglementé HP/HC, soit 0,1464 €/kWh au lieu de 0,1828 €/kWh. De plus, la tranche horaire en heures creuses s’étale sur 17 h/jour, au lieu de 8 h/jour en tarif bleu HP/HC.

Un tarif HP équivalent au tarif bleu HC/HP, soit 0,246 €/kWh, avec une tranche horaire de 7 h/jour, au lieu de 16 h/jour en tarif bleu HP/HC.

Les week-ends et jours fériés sont obligatoirement des jours Éco.

➡️ Les 20 jours éco se déclinent en :

Un tarif HC équivalent au HP du tarif bleu HC/HP, soit 0,246 €/kWh, également pour 17 h/jour.

Un tarif HP, 3 fois plus cher que les heures pleines du tarif bleu réglementé, soit 0,7324 €/kWh au lieu de 0,246 €/kWh, également pour 7 h/jour.

Les 20 jours Sobriété sont répartis sur l’année du 1ᵉʳ janvier au 15 avril et du 15 octobre au 31 décembre. Les jours Sobriété ne sont jamais effectifs les week-ends et jours fériés. L’information est transmise la veille à 16 h par mail /SMS, pour le lendemain. Il est possible d’avoir jusqu’à 5 jours consécutifs en jours Sobriété.

➡️ Les tranches horaires sont identiques en jour Éco ou en jour Sobriété :

Heures pleines de 8 h à 13 h et de 18 h à 20 h, soit 7 h/jour.

Heures creuses de 13 h à 18 h et de 20 h à 08 h, soit 17 h/ jour.

L’autre particularité de Zen Flex concerne les jours Bonus. Ils peuvent être variables et EDF ne s’engage pas à l’avance, à annoncer le nombre de jours Bonus possibles dans l’année. Les jours Bonus sont fonction de la situation du réseau électrique.

Si des jours Bonus sont enclenchés, EDF incite (ce n’est pas obligatoire) les abonnés de Zen Flex à réduire leur consommation en heures pleines. L’abonné peut bénéficier d’une récompense financière, en fonction de l’écart entre sa consommation habituelle et sa consommation réduite, réalisée les jours bonus. Cette réduction peut se monter à quelques dizaines d’euros à l’année, selon EDF, sans plus de précisions.

EDF spécifie qu’il est possible qu’une année ne comporte aucun jour bonus.

À lire aussi

Les bonnes pratiques avec l’offre EDF Zen Flex



Pour faire des économies avec Zen Flex, il est important de reporter votre consommation sur les heures creuses, notamment pour tous les appareils consommateurs, gros électroménager, ballon d’eau chaude, véhicule électrique, chauffage électrique.

🫧 Gros électroménager

Les appareils récents proposent une programmation de départ, qui vous permet de décaler de 3/6/9 heures, voire au pas horaire, plus facile à calculer. Certains sont également pilotables par smartphone. Si votre appareil est ancien, on peut mettre un programmateur sur la prise pour décaler l’horaire du départ.

🚿 Ballon d’eau chaude

Le ballon d’eau chaude est piloté uniquement en heures creuses la nuit, si vous possédez déjà un tarif heure creuse/heure pleine, rien ne change. Si vous passez d’un tarif base à Zen Flex, il est utile d’installer un contacteur chauffe-eau ou un interrupteur horloge pour le pilotage en heure creuse de votre ballon.

🚗 Véhicules électriques



Plus gros consommateur d’électricité d’un foyer, la voiture électrique doit idéalement être rechargée en heures creuses. La plupart des véhicules proposent une fonction de programmation, à paramétrer sur l’écran de bord ou l’application smartphone. Autrement, certaines prises et bornes de recharge permettent également de programmer le lancement de la recharge.

♨️ Chauffage électrique

Il est très important d’être équipé d’un gestionnaire ou d’une régulation centrale qui vous permet de commander votre chauffage électrique.

Pendant les jours Éco, il vous suffit de décaler vos périodes « confort » pendant les heures creuses et de passer en mode éco pendant les heures pleines de pointe. L’intermittence de fonctionnement ne sera pas pénalisante en termes de confort. Car, en fonction de l’isolation de votre maison, l’inertie thermique agira pour que la température de la maison ne baisse pas de manière significative.

Pour les jours Sobriété et les jours Bonus, qui sont parfois les jours les plus froids de l’année, on procède à la même programmation, mais l’intermittence est alors une source d’inconfort et entraine une baisse conséquente de la température de la maison. Toutefois, vu le prix du kWh, il est important de ne pas faire fonctionner son chauffage pendant les heures pleines. Il est indispensable d’avoir un appoint de type poêle à granulé, poêle à pétrole, cheminée à bois, qui vous permet de chauffer une zone de confort. Ou simplement de programmer l’arrêt des radiateurs durant les plages d’heures creuses, en enfilant un pull.

La présence d’un chauffage d’appoint au bois est d’autant plus important, si votre chauffage électrique est par convecteurs ou panneaux rayonnants, sans grande inertie thermique. Si vous avez un chauffage PRE (Plancher rayonnant électrique), ou un chauffage par le sol hydraulique, couplé à une pompe à chaleur, l’inertie thermique naturelle du plancher chauffant est un atout pour se passer d’un éventuel appoint, en fonction également de l’isolation de la maison.

À lire aussi

L’offre Zen Flex d’EDF est-elle rentable ?

Prenons un exemple concret :

Une maison consommant 10 000 kWh/an, avec un tarif heures pleines/creuses EDF, avec une répartition d’usage de 60 % en heure pleines et 40 % en heure creuses.

Coût avec le tarif bleu option HP/HC

– 6000 kWh X 0,2460/kWh en heures pleines = 1476 €

– 4000 kWh X 0,1828/kWh en heures creuses = 731 €

Soit la somme totale de 2207 € à l’année.

Coût avec l’offre Zen Flex EDF

– 13 kWh X 20 jours X 0.7324 en jours Sobriété HP = 191 €

– 18 kWh X 20 jours X 0.2460 en jours Sobriété HC = 53 €

– 10 kWh X 345 jours X 0.2460 en jours Éco HP = 849 €

– 17 kWh X 345 jours X 0.1464 en jours Éco HC = 808 €

Soit la somme totale de 1901 € à l’année.

Un résultat de –14 % sur la facture avec le tarif Zen Flex, qui est l’économie maximale que l’on peut réaliser, en fonction des usages et en étant très rigoureux pendant la période heures pleines Sobriété. Nous n’avons pas tenu compte volontairement des jours Bonus, qui peuvent éventuellement réduire la facture d’une centaine d’euros.

L’offre Zen Flex est un tarif adapté aux personnes souhaitant réduire leur facture et leur impact sur le réseau les jours de grandes consommations. Grâce à une gestion rigoureuse, Zen FLEX s’avère plus économique que le tarif bleu HP/HC. Pour EDF et ENEDIS, c’est un outil supplémentaire pour gérer les heures de pointe et apporter de la souplesse sur le réseau. En fonction de son installation, l’effacement avec Zen Flex est plus court et peut être moins impactant que l’offre Tempo EDF.