Illustration purement fictive générée par l'IA DallE-3 d'un magasin physique Allo Solar.

L’entreprise Allo Solar, spécialiste des solutions solaires pour les particuliers, annonce l’ouverture de 15 magasins d’ici 2027. Une façon de rendre l’autoconsommation solaire plus accessible pour des clients encore hésitants à sauter le pas.

Quand on veut se lancer dans l’autoconsommation solaire chez soi, le plus simple est de chercher du matériel sur les sites des grandes entreprises du secteur. Mais il n’est pas toujours évident de se décider, tant l’offre est pléthorique entre les panneaux solaires traditionnels, les kits plug and play, les solutions de stockage, etc. Pour remédier à cette situation, de grandes enseignes de bricolage ont déjà mis en vente dans leurs rayons des kits plug and play qu’il suffit de brancher sur une simple prise électrique pour autoconsommer l’électricité produite. Mais en général, ces magasins de bricolage présentent un seul modèle de kits et le client ne dispose donc d’aucun choix.

Ouverture de 15 magasins Allo Solar d’ici 2027

Alors pour aider un maximum de clients résidentiels à s’équiper, l’entreprise Allo Solar va ouvrir 15 magasins physiques d’ici 2027. La clientèle pourra ainsi voir les produits et se faire conseiller en direct avant d’acheter. Créée en 2018, l’entreprise basée dans l’Hérault se décrit comme le leader n° 1 du photovoltaïque. Sur son site, elle propose tout le matériel nécessaire à l’installation d’un parc solaire : des kits pour sites isolés, des kits dédiés aux camping-cars, des kits pour l’autoconsommation en lien avec le réseau public de distribution, des kits plug and play. Différents panneaux sont proposés en 12 volts (V), 24 V. Des batteries sont également en vente ainsi que des onduleurs et tout le matériel électrique indispensable pour réaliser un parc solaire.

L’entreprise veut se rendre plus accessible aux particuliers en allant à leur rencontre en boutique. Le premier magasin sera inauguré fin avril à Clermont-Ferrand sur une surface totale de 300 m2 incluant 100 m2 d’espace de vente et 200 m2 d’espace de stockage. Plusieurs produits seront proposés : du matériel solaire permettant aux clients de monter leur parc en totale autonomie, mais aussi des kits plug and play pour ceux qui souhaitent une solution clef en main. Il sera également possible de faire appel à un réseau d’installateurs en lien avec l’entreprise, pour les clients qui ne sont pas bricoleurs, mais qui souhaitent d’équiper d’une installation complète, en toiture par exemple.

Une nouvelle plateforme logistique et un investissement total de 20 millions d’euros

En plus de ses 15 nouveaux magasins, l’entreprise a annoncé la construction d’une plateforme logistique entièrement automatisée et dédiée au solaire, dès juin 2025. Elle sera basée à Bessan (34) et permettra d’assurer la disponibilité rapide des produits sur le territoire.

L’investissement total de ces nouveaux projets s’élève à 20 millions d’euros environ et son financement a été rendu possible grâce à l’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire, Fimavi Group. Une nouvelle identité visuelle va également voir le jour ainsi que des slogans tournés vers l’autonomie énergétique, accompagnés de tutoriels à destination des particuliers. L’objectif d’Allo Solar est d’atteindre plus de 150 mégawatts (MW) de matériels distribués en 2030, contre 45 MW aujourd’hui, et devenir le leader de l’autoconsommation solaire pour les clients résidentiels. Le pari est pris !