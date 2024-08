Le panneau solaire de toiture monté sur une Tesla / Capture vidéo GoSun.

La startup américaine semble avoir un objectif en tête : installer des panneaux photovoltaïques sur le plus d’objets possibles. Après des tables de camping, des bateaux et même des glacières, l’entreprise s’est lancé le défi d’augmenter l’autonomie des voitures électriques grâce à un coffre de toit bardé de panneaux solaires.

Depuis quelque temps, la startup américaine GoSun fait un carton sur les réseaux sociaux avec un chargeur solaire dédié aux voitures électriques. Se présentant sous la forme d’un coffre de toit profilé et recouvert d’un panneau solaire, il s’ouvre à l’arrêt pour permettre le déploiement de panneaux photovoltaïques souples sur l’ensemble de la voiture. Une fois dépliée, l’installation passe de 200 Wc à 1 200 Wc pour un poids de seulement 32 kg. Le chargeur solaire est équipé d’une batterie LFP dont la capacité n’est pas précisée, mais qui permettrait de compenser les variations dues à la production solaire. L’ensemble se branche à la voiture via le port de recharge et permet, selon l’entreprise, de gagner jusqu’à 48 km d’autonomie par jour.

GoSun veut intégrer des panneaux solaires partout Avec le EV Solar Charger, la startup GoSun n’en est pas à son coup d’essai. Elle propose déjà des fours solaires, mais pas que. Résolument tournée vers les activités en plein air, elle propose également des tables de camping solaires, des fours solaires et même une version photovoltaïque du cornhole, également appelé jeu de poche par nos amis québecquois. Un des derniers projets de GoSun apparaît encore plus fou : un bateau gonflable propulsé à l’énergie solaire !

Une innovation pas si révolutionnaire que ça ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que grâce à ses promesses, ce chargeur solaire séduit malgré un prix fixé à 2 999 dollars US (soit 2 745 euros). La startup a, en effet, récolté l’équivalent de 3 millions de dollars de précommandes, pour un début de livraison espéré l’année prochaine. Pourtant, ce chargeur solaire présente tout de même des limites qui risquent d’entraver son utilité réelle. Malgré un profil travaillé, le chargeur solaire de GoSun aura nécessairement un impact négatif sur la consommation du véhicule en atténuant son aérodynamisme. De plus, il est impossible d’utiliser le chargeur et de brancher le véhicule à une borne en même temps. Lors d’un stationnement, il faudra nécessairement choisir entre un branchement à une borne, ou une place de stationnement en plein soleil, en espérant que la météo soit propice.

En revanche, le chargeur de chez GoSun pourrait se montrer particulièrement intéressant pour un type d’usage bien particulier : les voyages en van, camping-car et autres camions aménagés. Grâce à la petite batterie LFP intégrée et aux différents ports de recharge (110 V, 12 V, USB-C, USB-A), l’installation permettrait la recharge d’une batterie nomade lors de bivouacs en totale autonomie.

