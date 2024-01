Image de synthèse du projet de batterie géante / Visuel : Giga Storage.

La plus grande centrale de stockage d’énergie par batterie d’Europe devrait bientôt battre pavillon belge. L’entreprise GIGA Storage prévoit d’y implanter, en 2024, une batterie stationnaire de 2400 MWh, soit l’équivalent de 32 000 Tesla Model 3 Grande Autonomie.



L’entreprise néerlandaise GIGA Storage espère bientôt pouvoir lancer la construction d’une centrale de stockage d’énergie par batterie (BESS) d’une puissance de 600 MW et d’une capacité de 2 400 MWh. Elle dépassera largement la capacité de la centrale californienne de Moss Landing et ses 1,6 GWh, qui est déjà l’une des plus grandes au monde. Cette batterie aux capacités hors normes deviendrait sans conteste la plus grosse centrale de stockage d’énergie par batterie d’Europe.

Baptisée Green Turtle (Tortue verte), elle sera construite à proximité d’une sous-station électrique de 380 kV gérée par Elia, l’opérateur de réseau de transport de la Belgique. Une fois mise en service, elle devrait favoriser l’intégration de la production d’énergies renouvelables non pilotables sur le réseau électrique belge.

La Belgique, future batterie de l’Europe ?

La Belgique s’est positionnée, en quelques années, en acteur incontournable du stockage d’énergie. On y retrouve déjà deux deux plus grandes installations de stockage d’Europe avec la BESS de Lessines et ses 100 MWh, ou celle de Deux-Acren, d’une capacité de 196 MWh. Et c’est loin d’être fini, puisque de nombreux autres projets pourraient y voir le jour. Outre le projet Green Turtle, l’entreprise Giga Storage espère y mettre en service l’équivalent de 3 GW de puissance d’ici à 2030. Le service public néerlandais Eneco est également sur le point de commander une BESS de 200 MWh sur le sol belge.

Les français Total Énergie et Engie veulent aussi leur part du gâteau avec un projet de 75 MWh sur le site de la raffinerie d’Anvers pour le premier et un ensemble de projet d’un total de 380 MW de puissance pour le second. Malgré tous ces projets, ce sont tous les pays d’Europe qui vont devoir multiplier les moyens de stocker de l’énergie afin de s’affranchir du caractère non-pilotable des ENR. Outre les BESS, de nombreuses technologies de stockage sont actuellement développées, comme les volants d’inertie, le stockage gravitaire ou encore le stockage géothermique.