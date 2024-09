Le concept houlomoteur Waveroller / Image : AW Energy.

L’énergie de la houle n’a toujours pas été domptée, mais continue de susciter des espoirs d’une production électrique décarbonée et plus discrète que l’éolien. Si les projets se multiplient sans montrer de réelles perspectives commerciale, l’un d’entre eux pourrait se démarquer, et vient de recevoir une grosse enveloppe de la part de l’Union européenne.

Parmi les acteurs du secteur de l’énergie houlomotrice, l’entreprise AW Energy tient les premiers rôles grâce à son prototype WaveRoller. En février dernier, déjà, on vous parlait de son projet de fermes houlomotrices namibiennes destinées à accompagner le développement de la production d’hydrogène vert. Cette fois, l’entreprise vient de s’illustrer bien plus près de chez nous, par l’intermédiaire du projet ONDEP. Celui-ci vient de recevoir une enveloppe conséquente de 19 millions d’euros de la part d’Horizon Europe, un programme visant à financer de la recherche et de l’innovation à l’échelle européenne.

Le projet en question est issu de la collaboration de 14 partenaires européens, et vise à implanter 4 convertisseurs WaveRoller sur le littoral de la ville portugaise de Peniche, un spot de surf mondialement réputé. La puissance de cette ferme houlomotrice pilote devrait atteindre 2 MW.

Objectif : 83 MW de fermes houlomotrices d’ici 2030

Dans les détails, le projet, qui devrait démarrer dès le mois d’octobre, repose sur la conception, la fabrication, le déploiement et enfin l’exploitation d’une ferme houlomotrice pilote de 2 MW. Cette ferme doit permettre aux acteurs du projet de prendre la mesure des défis techniques associés au déploiement de fermes houlomotrices de grande échelle, dont la puissance pourrait dépasser le gigawatt. Les équipes du projet ont cinq ans et demi pour surmonter ces défis. À l’issue du programme, il est prévu que la ferme houlomotrice reste sur site et continue de produire de l’électricité pour huit années supplémentaires.

À travers l’expérience acquise avec ce projet, les différents partenaires espèrent débloquer le potentiel de 11 autres fermes houlomotrices réparties dans 8 pays d’ici 2030, pour une puissance totale de 83 MW. L’étape suivante consistera à démontrer, d’ici 2035, que le coût actualisé de l’énergie (LCOE, ou Levelized Cost of Energy) issu de ce type d’installation peut descendre sous la barre des 100 €/MWh. Néanmoins, il y a des risques que cela ne soit pas suffisant pour concurrencer d’autres énergies renouvelables comme le solaire. Celui-ci a, par exemple, pris une très grande longueur d’avance. Récemment, un rapport de la société DNV annonçait un LCOE actuel moyen du photovoltaïque aux alentours de 41 $/MWh, et prévoyait une baisse de ce LCOE jusqu’aux alentours de 20 $/MWh.