Souvent délaissée, la couverture réseau d’une habitation est un élément essentiel pour assurer le bon pilotage d’une installation énergétique avancée. Pour aider les particuliers à obtenir une connexion réseau fiable, stable et pérenne, Devolo a développé une solution innovante qui permet à chacun de contrôler son installation à distance sans difficulté.

Transition énergétique oblige, notre société entre dans une phase indispensable d’optimisation de l’énergie, et en particulier de l’électricité. À l’échelle individuelle, les moyens d’optimiser sa production et sa consommation d’énergie se multiplient. Installations photovoltaïques, systèmes de stockage, bornes de recharge de voiture électrique et équipements de chauffage optimisés. Tous ces appareils sont désormais presque systématiquement équipés d’une connexion Wi-Fi ou LAN qui permet un contrôle permanent depuis un ordinateur ou un smartphone.

Cette connectivité permet non seulement de contrôler sa production ou sa consommation en temps réel, mais également de l’optimiser. Elle facilite, par exemple, la recharge d’une voiture électrique au moment de la journée où les panneaux solaires produisent le plus d’électricité. Grâce aux applications dédiées, il est également possible de contrôler sa pompe à chaleur à distance pour allumer ou éteindre son réseau de chauffage à distance, et ainsi faire des économies.

Avoir une connectivité réseau robuste pour gérer son énergie

Néanmoins, les locaux techniques de nos logements tels que les arrières cuisines, locaux électriques, garages ou encore dépendances disposent rarement d’une connectivité réseau suffisante. Ainsi, utiliser toutes les fonctions de contrôle et d’optimisation de son onduleur pour centrale photovoltaïque, de sa borne de recharge ou encore de sa pompe à chaleur peut s’avérer compliqué, voire impossible.

C’est là que Devolo intervient. Cette entreprise, fondée en 2002 à Aix-la-Chapelle, s’est spécialisée dans le développement de solutions intelligentes permettant la mise en réseau de toutes les pièces d’un logement, y compris les moins accessibles. Pour y parvenir, Devolo propose une gamme de produits dont le fonctionnement repose sur le CPL (Courants porteurs en ligne), une technologie qui permet de faire passer les données réseaux à travers le réseau électrique. Grâce à ce système, il est possible d’amener une excellente connectivité réseau dans toutes les pièces de la maison, et donc de connecter à internet tous les appareils qui en ont la capacité pour fonctionner de manière optimale.

Une installation rapide, efficace et économique

Grâce à la technologie CPL proposée par Devolo, aucuns travaux d’ampleur ne sont nécessaires pour étendre la connectivité réseau. Le fabricant propose 3 produits principaux, à savoir :

Le Magic 1 LAN. Ce boîtier permet de faire passer le réseau d’une prise Ethernet vers le réseau électrique et inversement. Il est idéal pour connecter un appareil en particulier et sa connexion filaire le rend particulièrement fiable.

Le Magic 1 WiFi mini. Ce produit permet de créer une connexion réseau sans fil rapide et stable dans n’importe quelle pièce. Installée dans le garage, elle permettra la connexion internet d’une voiture électrique et d’une borne de recharge.

Le Magic 2 DINrail. Cet appareil doit être installé par un électricien qualifié dans le tableau de commande ou le tableau électrique, et permet un couplage de phase automatique. En conséquence, la connexion générée avoisine les 2 400 Mbits par seconde. Il est idéal pour alimenter une installation de domotique complète.

Grâce à ces trois produits, il est ainsi possible d’obtenir un réseau Ethernet parfaitement adapté aux caractéristiques d’un logement, et donc de connecter tous les appareils dédiés à la gestion de l’énergie afin d’avoir le maximum d’informations en instantané sur son réseau.