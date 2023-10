Une éolienne du parc Hollandse Kust Zuid en cours d'assemblage / Image : Vattenfall.

Le Hollandse Kust Zuid, plus puissant parc éolien offshore au monde avec une puissance installée de 1,5 GW, vient d’être inauguré, signant ainsi la fin de 2 ans de chantier. Il devrait produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus d’1,5 million de foyers.

Le parc éolien en mer Hollandse Kust Zuid, réalisé par l’énergéticien suédois Vattenfall, vient d’être inauguré par Willem-Alexander, roi des Pays-Bas. Une inauguration royale pour un parc réalisé sans subvention qui pourrait bien servir de référence mondiale pour l’avenir de l’éolien offshore.

Ce parc impressionne d’abord par ses chiffres. Situé entre 18 et 36 km des côtes néerlandaises, il est composé de 139 éoliennes Siemens Gamesa de 11 MW sur fondations monopieu, pour une puissance totale installée de 1,5 GW. C’est trois fois plus que le parc éolien offshore de Saint-Nazaire, le premier et pour l’instant unique parc éolien en mer français en service. L’année prochaine, il devrait être entièrement opérationnel et produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 1,5 million de foyers. L’opérateur n’a toutefois pas communiqué de prévision de production en térawattheures (TWh).

À lire aussi

Un parc éolien sans subvention directe

Il n’y a pas que les chiffres qui impressionnent sur ce parc. Outre une collision avec un cargo en perdition ayant engendré des dégâts considérables sur une des fondations monopieu, la gestion de ce projet a surpris sur plusieurs points.

D’abord, ce parc a été réalisé sans subvention publique directe. Par ailleurs, il n’aura fallu que 5 ans à Vattenfall pour le mettre en service. Le respect de ce timing serré tient, en partie, au type de marché instauré par le gouvernement néerlandais. Celui-ci s’est chargé de toutes les études techniques et environnementales ainsi que du raccordement du parc au réseau. En contrepartie, il a établi un délai fixe de mise en service que Vattenfall a été tenu de respecter coûte que coûte.

On notera également l’ensemble des mesures qui ont été prises pour la préservation de l’environnement. Pendant la phase chantier, un double rideau de bulles a été mis en place pour atténuer les perturbations sonores produites par le battage des fondations monopieu. Ces mêmes fondations ont, d’ailleurs, été spécifiquement conçues pour pouvoir accueillir de la vie marine grâce à des « trous elliptiques ». Enfin, lors de la mise en place des roches servant de protection contre l’affouillement, des récifs artificiels ont été créés pour attirer une plus large diversité de vie sous-marine.

À lire aussi