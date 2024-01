Le parc éolien flottant Hywind Scotland / Image : Hywind Scotland, modifiée par RE.

Les cinq éoliennes qui constituent le parc éolien flottant Hywind Scotland vont être mises à l’arrêt cet été et pour plusieurs mois. En cause, la nécessité de réaliser des travaux de maintenance lourds.

Hywind Scotland. Comme son nom l’indique, ce parc éolien en mer est implanté au large de l’Écosse, à une trentaine de kilomètres des côtes, dans des eaux de 95 à 120 mètres de profondeur. Et ce qu’il a de particulier, c’est qu’il a été le tout premier parc éolien flottant au monde. Il a été mis en service dès 2017. Il y a un peu plus d’un an, à l’occasion des 5 ans d’Hywind Scotland, son opérateur norvégien, le géant de l’énergie Equinor, avait présenté son parc comme le plus performant des parcs éoliens en mer au monde. Avec un facteur de charge de 54 % sur ces 5 années, qui montre l’efficacité de la technologie, et une production qui équivaudrait à la consommation de quelque 34 000 foyers britanniques.

Des opérations de maintenance sur l’éolien en mer flottant

Mais si Hywind Scotland fait parler de lui aujourd’hui, c’est parce qu’Equinor vient d’annoncer que ses 5 éoliennes de 6 MW chacune ont « besoin d’une maintenance lourde ». Après 7 années d’opération, les experts s’accordent à dire qu’il n’est pas étonnant que des turbines offshores aient besoin de quelques soins. Même si certains s’interrogent quant à cette mise à l’arrêt totale. Ils imaginent qu’Equinor a décidé de réviser ses 5 éoliennes flottantes en même temps après avoir détecté un problème systémique sur son parc. Mais il se pourrait tout aussi bien que cette décision ait été prise compte tenu de la complexité des travaux de maintenance à prévoir. Car jamais encore ce type d’opérations n’a été réalisé sur des éoliennes flottantes.

Pour procéder dans des conditions sûres, Equinor a ainsi fait le choix de ramener les éoliennes à terre. Une opération particulièrement lourde. Mais c’est impossible du côté de l’Écosse, pourtant toute proche. Le pays manque à la fois d’infrastructures et de compétences adéquates. Alors les éoliennes flottantes d’Hywind Scotland partiront pour le port de Gulen, en Norvège, distant de 545 km. Le plus proche dans lequel on peut trouver une expérience en matière d’énergie éolienne offshore — celle du Groupe Wergeland et d’où a été monté le projet Hywind Tampen qui est, depuis cet été, le plus grand parc éolien flottant au monde — et qu’il dispose d’une profondeur d’eau suffisante pour l’opération.

3 ou 4 mois d’arrêt pour les éoliennes flottantes

Selon Equinor, il s’agirait d’échanger quelques composants, d’en entretenir d’autres et de profiter de l’occasion pour effectuer un entretien de l’ensemble. Les travaux seront réalisés cet été en étroite collaboration avec les équipes de Siemens, fournisseur des éoliennes. Et ils devraient nécessiter la mise hors réseau du parc pendant 3 ou 4 mois. Une période pendant laquelle les yeux des experts de l’éolien en mer seront sans doute braqués sur ces éoliennes flottantes. Car l’expérience servira à établir des plans de maintenance pour les nombreux autres parcs de ce genre en projet dans le monde.