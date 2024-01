Le parc eolien de Chuanshan en Chine / Illustration : Wikimedia - Siyuwj.

À l’occasion de la COP28, un objectif a été fixé : tripler la capacité de production renouvelable d’ici 2030. Et bonne nouvelle, selon les derniers chiffres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), cela pourrait être possible.

Parmi les objectifs chiffrés fixés lors de la COP28 qui s’est tenue il y a quelques semaines à Dubaï, il y a celui qui concerne les énergies renouvelables. Le monde s’est engagé à tripler les capacités installées d’ici 2030. Et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé qu’elle allait suivre de près les évolutions en la matière. Elle vient d’ailleurs de publier un premier rapport à ce sujet. Il est plutôt encourageant.

Le déploiement des énergies renouvelables s’accélère

Les experts de l’AIE notent en effet que la capacité mondiale de production d’électricité renouvelable a augmenté en 2023 plus rapidement que jamais au cours des trois dernières décennies. De quoi nous donner une véritable chance d’atteindre l’objectif de tripler cette capacité d’ici 2030. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, près de 510 GW supplémentaires ont été installés. C’est 50 % de plus qu’en 2022. Et les cinq prochaines années devraient connaître une croissance encore plus rapide. Compte tenu des politiques actuelles et des conditions de marché, l’AIE table ainsi sur une capacité mondiale de production renouvelable augmentée de 3 700 GW sur la période 2023-2028. C’est l’équivalent d’une multiplication des capacités de production par deux fois et demie. Pas tout à fait par trois, donc.

Selon Fatih Birol, le directeur exécutif de l’AIE, le plus important reste désormais d’« accroître rapidement le financement et le déploiement des énergies renouvelables dans les économies émergentes et en développement, dont beaucoup sont laissées pour compte dans la nouvelle économie énergétique. La réussite de l’objectif de triplement dépendra de cela. »

À lire aussi

Le solaire et l’éolien, toujours en tête de file des énergies renouvelables

Le rapport de l’AIE rappelle aussi que le solaire et l’éolien représentent 95 % des nouvelles capacités de production renouvelables prévues. En 2023, l’énergie solaire photovoltaïque, à elle seule, a ainsi compté pour trois quarts des nouvelles capacités ajoutées dans le monde. Grâce notamment à des prix des modules photovoltaïques qui ont baissé de près de 50 % par rapport à 2022. Et qui devrait baisser encore avec une capacité de production qui s’apprête à dépasser largement la demande.

Le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque et de l’éolien terrestre jusqu’en 2028 devrait ainsi plus que doubler aux États-Unis, en Europe, en Inde et au Brésil, par rapport aux cinq dernières années. Alors que déjà, l’augmentation de la capacité y a atteint des sommets sans précédent en 2023. Mais c’est en Chine que la croissance a été la plus importante. Le pays a mis en service autant de solaire photovoltaïque l’année dernière que le monde entier en 2022. La Chine a aussi ajouté 66 % de capacité éolienne sur l’année.

Hors solaire et éolien, l’AIE souligne que les biocarburants commencent eux aussi à montrer leur potentiel. Notamment dans le secteur du transport aérien ou en remplacement de carburants comme le diesel. Mais cela reste insuffisant. D’autant que très peu de projets de production d’hydrogène renouvelable devraient voir le jour d’ici 2030.