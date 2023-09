Un hangar recouvert de panneaux solaires / Image : Getty.

Le solaire est l’une des sources d’énergie décarbonées les plus accessibles en raison de l’abondance et du faible prix des modules photovoltaïques sur le marché. De plus, en une décennie, les coûts des panneaux solaires ont été divisés par 15, rendant cette source d’énergie plus abordable que jamais. Actuellement, les prix, particulièrement ceux des modules chinois, atteignent les niveaux les plus bas de l’histoire.

Principal fournisseur de modules photovoltaïques et de silicium polycristallin, la Chine détient une part de marché mondiale de près de 80 %. Ce monopole a attiré une myriade de nouveaux acteurs venus défier les géants établis du secteur. Pour ces novices, la concurrence est féroce. Les entreprises bien ancrées jouissent d’avantages indéniables tels que des chaînes d’approvisionnement rodées, des technologies de pointe, une réputation solide et un accès privilégié aux marchés. Incapables de rivaliser sur ces points, les nouveaux venus dans l’industrie utilisent le prix comme levier pour attirer des clients et gagner des parts de marché.

Cette intensification de la concurrence conduit évidemment à une baisse importante des prix des modules solaires. Pour donner une idée, au deuxième trimestre de 2008, le coût du watt-crête était de 3,8 €. En août 2023, ce chiffre a chuté de manière spectaculaire pour atteindre 0,14 €/Wc, établissant ainsi un nouveau record. En plus de la forte concurrence, les économies d’échelle et les coûts des matériaux influencent également les prix. Cependant, cette année, un nouveau facteur important s’est ajouté à la liste.

Un stock européen de 40 GW

Selon la société de recherche Rystad Energy, l’Europe accumulerait actuellement environ 40 GW de modules solaires dans ses entrepôts. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela équivaut à la totalité de la puissance solaire nouvellement installée sur le continent en 2022. Et la valeur marchande de ces produits est estimée à 7 milliards de dollars. Ce giga stock résulte des ambitions énergétiques des pays européens. La France, l’Allemagne et l’Espagne, entre autres, ont massivement importé des modules solaires chinois, souvent en excès par rapport à leurs installations actuelles.

Les pays européens étant les principaux clients de la Chine, les panneaux chinois voient donc baisser leur prix face à ce stockage gigantesque. D’ailleurs, ce dernier pourrait gonfler jusqu’à 100 GW si le continent ne cesse d’importer. En effet, les stockages de produits n’ont pas empêché l’Europe d’augmenter la quantité des modules importés, contrairement à ce que l’on pourrait s’attendre.

Alors que les prix des modules solaires semblent être en chute libre, la question se pose : cette tendance va-t-elle se poursuivre ? Un rapport de Clean Energy Associates apporte un éclairage intéressant sur la question. Selon leurs prévisions, la baisse des prix n’est pas près de s’arrêter. En effet, d’ici 2027, la surcapacité de production en Chine pourrait entraîner une offre deux fois supérieure à la demande, exerçant ainsi une pression à la baisse sur les prix. Pour cette année, certains experts du secteur prévoient même un nouveau record de 0,13 €/W avant la fin de 2023.

Cependant, à court terme, les prix pourraient connaître une hausse. Les coûts des matières premières, telles que le carbonate de sodium utilisé dans la fabrication du verre, et l’EVA, un composant essentiel des modules solaires, sont en augmentation.

