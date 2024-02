La centrale nucléaire de Kudankulam en Inde lors de sa construction en 2013 / Image : AIEA - CC.

L’Inde a annoncé vouloir multiplier par 3 sa capacité de production d’électricité nucléaire d’ici 2032. Pour cela, le pays compte mettre en service, d’ici là, un réacteur nucléaire chaque année.

En 2017, l’Inde a décidé de lancer la construction de 10 réacteurs nucléaires de 700 mégawatts (MW). Seulement 4 ans plus tard, début 2021, le premier réacteur à eau lourde sous pression (PHWR) de fabrication locale était connecté au réseau électrique du pays à la centrale de Kakrapar. Quelques péripéties et 18 mois plus tard, il commençait à produire de l’électricité commerciale. Et il y a quelques semaines, un autre réacteur a atteint son niveau critique. Une unité supplémentaire doit être mise en service en 2024. Autant de preuves que l’Inde compte bien sur l’énergie nucléaire pour faire baisser ses émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) tout en continuant de répondre à la demande en électricité toujours croissante dans le pays.

Tripler la capacité de production nucléaire de l’Inde



Le gouvernement indien l’a d’ailleurs annoncé au cœur de l’été dernier. L’objectif est de faire monter la capacité de production nucléaire du pays de 7 480 MW actuellement à 22 480 MW d’ici 2031. L’idée est même d’atteindre les 50 000 MW installés en 2040. Pour y arriver, la Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) projette de mettre en service un réacteur nucléaire par an. Pour la plupart, des PHWR de 700 mégawatts électriques (MWe) comme le pays sait désormais en produire. Pas moins de 9 réacteurs de ce type sont en cours de construction dans le pays. Et au total, 19 unités sont à différents stades de mise en œuvre.

Et la Nuclear Power Corporation of India Limited assure que selon les besoins, elle pourrait être en mesure d’ajouter à ce nombre des réacteurs de 220 MWe « d’une technologie éprouvée ». Des petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR) pourraient aussi venir compléter le tableau « sur la base de l’expérience locale dans la construction de réacteurs de puissance ».

Des réacteurs nucléaires conçus par l’Inde et la Russie

Mais l’Inde compte également sur quelques partenariats avec l’étranger pour implanter dans son pays des réacteurs nucléaires un peu plus puissants que ceux conçus localement. À l’occasion de la dernière World Nuclear Exhibition, l’Inde a signé un accord de coopération industrielle avec la France. Peut-être le signe d’une prochaine décision concernant le projet de construction de six EPR discuté entre les deux pays depuis 15 ans.

Il y a quelques jours, l’Inde a annoncé un nouvel accord avec la Russie pour la construction de deux réacteurs supplémentaires pour la centrale de Kudankulam. Alors que 4 unités de 1 000 MW y sont encore en cours de construction, 2 unités supplémentaires sont ainsi déjà annoncées. La centrale doit être achevée d’ici 2027.