La centrale photovoltaïque offshore de Yantai Zhaoyuan en cours de construciton / Image : Grand Sunergy, modifié par : RE

La Chine continue sa course folle en faveur des énergies renouvelables sur son territoire avec la mise en service imminente de la ferme solaire offshore Yantai Zhaoyuan. C’est le premier projet de parc offshore de grande envergure dans le pays.

La Chine ne se contente pas de fabriquer des panneaux solaires à bas coût qui inondent le marché européen, le pays déploie également à vitesse grand V les énergies renouvelables sur son territoire. En 2023, la Chine a mis en service sur l’année pratiquement l’équivalent de la puissance déjà installée en Europe. Cela donne une idée du développement vertigineux de la filière chinoise.

En juin, la plus grande ferme solaire au monde était connectée au réseau dans le Xinjiang, en Chine, avec une capacité de 5 gigawatts (GW). C’est désormais en mer qu’une nouvelle centrale photovoltaïque est sur le point d’entrer en service au large de ses côtes. Situé dans la baie de Laizhou, au nord-est de la Chine, le chantier de la ferme solaire offshore Yantai Zhaoyuan, débuté en janvier dernier, se termine. D’une capacité de 400 mégawatts (MW), le premier projet de parc offshore de grande envergure en Chine s’étend sur une superficie de 6,44 km2. Les panneaux photovoltaïques sont installés sur 121 sous-structures posées sur des pieux enfoncés dans le sol marin à de grandes profondeurs comprises entre 8,5 et 11 mètres.

Le projet est porté par l’entreprise publique nucléaire chinoise CGN (China general nuclear) qui a fait appel à la société chinoise Grand Sunergy pour la conception des modules photovoltaïques. Grand Sunergy précise que les modules utilisés sont « de grande taille de 210 mm, avec un verre à double couche, un film d’encapsulation résistant aux UV, un joint d’étanchéité en caoutchouc butyle à haute résistance à l’eau, une boite de jonction étanche/résistante au brouillard salin et des connecteurs de protection/prise anti-poussière ».

L’installation a été mise sous tension pour la première fois avec succès. À terme, ce parc solaire offshore devrait être en mesure de répondre aux besoins annuels en électricité de 400 000 foyers. Et du côté environnemental, il permettra de réduire la consommation de charbon de 207 000 tonnes par an environ et les émissions de dioxyde de carbone de 532 000 tonnes par an environ. Ce projet est reconnu par CGN comme un véritable projet de démonstration en matière d’innovation technologique. Il pourra donc servir d’exemple pour de futurs projets offshore dans le pays.

À noter que Grand Sunergy a également remporté un autre appel d’offres en Chine pour le projet complémentaire Salt-PV 600 MW à Tushan. Il s’agit d’installer des modules photovoltaïques au-dessus des bassins de séchage de saumure dans les champs de sel.