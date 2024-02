Le projet solaire et batterie Edward & Sanborn en Californie / Image : Terra Gen.

L’énergie solaire est intermittente. Alors pour absorber les excédents et pour la rendre disponible lorsqu’elle ne l’est pas naturellement, les champs de panneaux solaires sont de plus en plus associés à des stockages par batterie. Le plus grand système du genre vient d’être mis en service aux États-Unis.

Sa construction avait commencé en 2021, dans le désert de Mojave, en Californie (États-Unis) et l’opérateur du projet Edwards & Sandborn (E&S) vient tout juste d’annoncer sa mise en service. Celle d’un site de près de 2 000 hectares de panneaux solaires photovoltaïques et de batteries. Les chiffres donnent le tournis. Plus de 1,9 million de modules solaires First Solar pour une puissance de 875 MWc. À côté de cela, plus de 120 000 batteries (LG Chem, Samsung et BYD) pour une capacité totale de stockage de 3 287 MWh. Et une capacité d’interconnexion de 1 300 MW. Le tout relié par presque 650 km de fils et de câbles. De quoi détrôner la batterie géante de Moss Landing et ses 3 000 MWh, qui détenait jusqu’ici la première position.

Ils ne sont pas moins de 1 000 personnes à avoir travaillé sur place pour un total de plus d’un million d’heures. Leur récompense : une installation qui devrait pouvoir alimenter l’équivalent de 238 000 foyers américains. Avec une réduction annuelle de 320 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ).

Énergie solaire et batteries, un projet complexe

Selon Mortenson, le constructeur de cette immense installation, il s’agit là du projet le plus complexe qu’il ait eu à mener. En raison à la fois de sa taille, du niveau de main-d’œuvre et des trois interconnexions différentes au réseau qu’il impliquait, mais aussi de la combinaison de technologies et de fournisseurs, tant pour la partie solaire que pour la partie stockage. Mais le projet est désormais bel et bien pleinement opérationnel. Et ce sont plus d’une dizaine de clients — dont la ville de San Jose — qui pourront profiter de l’installation dont Terra-Gen restera l’exploitant. Les contrats pourront porter sur de la fourniture d’électricité solaire ou de stockage uniquement, ou sur les deux.