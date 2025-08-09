Conso réelle climatiseur

À quoi servira le passeport batterie européen, prévu pour 2027 ?

Par Kevin CHAMPEAUPublié le 9 août 2025
Illustration : Révolution Énergétique.

Pour permettre le développement d’une économie circulaire solide dans le domaine du stockage d’électricité, l’Union européenne travaille à la mise en place d’un passeport batterie. Il devrait être effectif à partir de février 2027

L’Union européenne y travaille depuis 2023, et il deviendra obligatoire à partir du 18 février 2027 : le passeport batterie. Ce document numérique, accessible à partir d’un simple QR code sur chaque batterie de plus de 2 kilowattheures (kWh) commercialisée en Europe, a pour objectif d’encourager l’économie circulaire des batteries, et de renforcer la confiance du public dans la filière.

Ce dossier numérique comportera de nombreuses informations, par exemple :

  • Les matières premières utilisées dans la batterie
  • Le taux de contenu recyclé
  • L’empreinte carbone de la batterie
  • Ses performances
  • Son niveau d’usure

Cette sorte de fiche technique numérique devrait également permettre de faciliter le recyclage des batteries, tout en ouvrant la voie à un véritable marché de la seconde vie. Cette meilleure gestion des batteries devrait permettre de limiter l’extraction de nouvelles matières premières, et de favoriser des pratiques minières plus responsables en les rendant accessibles depuis ce passeport. S’il était d’abord prévu pour le secteur automobile, le passeport batterie va finalement être étendu à l’ensemble des batteries de 2 kWh ou plus. Cela comprend donc les voitures électriques, mais également les moyens de transport légers comme les vélos électriques, ou encore les batteries domestiques et industrielles.

À lire aussiCette batterie mobile made in France veut remplacer les groupes électrogènes

Certains constructeurs ont pris de l’avance

Si ce fonctionnement prendra effet à partir de 2027, certains industriels ont pris les devants. C’est le cas de Volvo, qui a inauguré sa propre vision du passeport batterie avec le EX90 en 2024. Le SUV électrique comporte un QR code qui donne accès à la « pièce d’identité » de la batterie. On y retrouve de nombreuses informations comme la composition chimique de la batterie, ou encore l’origine des matériaux utilisés. Le document en question a également une utilité directe pour le propriétaire du véhicule. En effet, il précise la capacité restante de la batterie, ainsi que sa durée de vie potentielle. Ainsi, si la capacité de la batterie passe sous la barre des 70 % pendant la période de garantie, Volvo procède à son remplacement.

Par Kevin CHAMPEAU

