Conso réelle climatiseur

Blackout en Espagne

Test batterie solaire

EDF

Panneau solaire occasion

AccueilNucléaireBientôt des mini réacteurs nucléaires flottants en Norvège ?

Bientôt des mini réacteurs nucléaires flottants en Norvège ?

Nucléaire
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 25 août 2025
La centrale nucléaire flottante russe Akademik Lomonosov / Image : TVEL.

Pays parmi les moins émetteurs de CO2 au monde, la Norvège compte bien maintenir cette ligne directrice sans pour autant freiner ses objectifs de développement. Pour y parvenir, elle pourrait se lancer dans la course au nucléaire grâce à des centrales flottantes. 

Les sociétés norvégiennes Norsk Kjernekraft et Ocean-Power AS viennent de signer un accord pour le développement de centrales nucléaires flottantes d’une puissance comprise entre 200 MW et 250 MW. Le principal intérêt de ces barges est de pouvoir être positionnée au plus près d’importants sites de consommation d’électricité comme les zones industrielles isolées, les ports ou encore des plateformes pétrolières.

À lire aussiParadis de l’hydroélectricité, la Norvège s’intéresse à l’énergie nucléaire

Un pays avec une électricité déjà peu carbonée

À l’heure actuelle, la Norvège possède l’un des mix électriques les moins carbonés au monde, notamment grâce à l’hydroélectricité qui représente presque 90 % de sa production électrique. Néanmoins, le pays mise sur le nucléaire pour pouvoir assurer une hausse de sa production grâce à une solution stable et pilotable, mais décarbonée. Si le pays n’a jamais construit de centrale nucléaire pour produire de l’électricité, il possède un cadre juridique le permettant.

Il y a quelques mois, la société Ocean Power avait également annoncé une collaboration avec Copenhagen Atomics, pour développer une centrale nucléaire flottante équipée d’un réacteur à sels fondus au thorium, un élément radioactif très présent en Norvège. Cette même société Ocean Power travaille également sur la mise au point de centrales à cycles combinés flottantes, qui seraient équipées de système de capture des émissions pour permettre leur enfouissement dans des sites comme Northern Lights. Ces barges seraient spécialement indiquées pour limiter les émissions des plateformes pétrolières offshore.

À lire aussiCette société veut créer une centrale nucléaire flottante pour décarboner les zones insulaires

L’avenir du nucléaire se passera-t-il par les océans ?

Le concept de centrale nucléaire flottante intéresse de plus en plus de pays, inspirés par la réussite de la centrale russe Akademik Lomonosov. Celle-ci, mise en service en 2019 et équipée de deux réacteurs de 35 MWe, vient de franchir le cap du milliard de kWh produits.

Parmi les projets en développement, on peut citer le programme américain NuScale sur barge, qui permettrait d’alimenter les bases militaires, les infrastructures côtières ou les projets industriels. Un partenariat Danemark/Corée travaille à la construction d’une centrale flottante de 100 MW. Enfin, l’Indonésie espère mettre au point une centrale flottante de 500 MW pour alimenter l’archipel indonésien via des barges installées sur les côtes.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet nucléaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Bientôt des mini réacteurs nucléaires flottants en Norvège ?

Nucléaire25 août 2025 

Annonce partenaire

Une centrale hybride solaire avec batteries XXL mise en service en Californie

Solaire24 août 2025 

Sans subventions, personne ne veut construire ces parcs éoliens en mer en Allemagne

Éolien24 août 2025 

Annonce partenaire

Pourquoi les mesures anti-blackout du gouvernement espagnol ont été rejetées par le Parlement ?

Actualité23 août 2025 

Annonce partenaire

3,87 € le litre d'essence « fait maison » à partir d'air et d'eau : vous n'êtes pas prêts d'abandonner la station-service

Énergies fossiles23 août 2025 

Annonce partenaire

De l'électricité avec l'énergie osmotique : la deuxième centrale au monde mise en service

Énergies de la mer22 août 2025 

On sait où sera construit le premier réacteur nucléaire de Google

Nucléaire22 août 2025 

Elle équivaut à 3300 Tesla : voici la nouvelle plus puissante batterie de France

Actualité21 août 2025 

Autoroute française limitée à 90 km/h à cause d'un « champ magnétique » : on vous explique pourquoi

Hydraulique21 août 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 