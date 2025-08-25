Bientôt des mini réacteurs nucléaires flottants en Norvège ?

La centrale nucléaire flottante russe Akademik Lomonosov / Image : TVEL.

Pays parmi les moins émetteurs de CO2 au monde, la Norvège compte bien maintenir cette ligne directrice sans pour autant freiner ses objectifs de développement. Pour y parvenir, elle pourrait se lancer dans la course au nucléaire grâce à des centrales flottantes.

Les sociétés norvégiennes Norsk Kjernekraft et Ocean-Power AS viennent de signer un accord pour le développement de centrales nucléaires flottantes d’une puissance comprise entre 200 MW et 250 MW. Le principal intérêt de ces barges est de pouvoir être positionnée au plus près d’importants sites de consommation d’électricité comme les zones industrielles isolées, les ports ou encore des plateformes pétrolières.

Paradis de l'hydroélectricité, la Norvège s'intéresse à l'énergie nucléaire

Un pays avec une électricité déjà peu carbonée

À l’heure actuelle, la Norvège possède l’un des mix électriques les moins carbonés au monde, notamment grâce à l’hydroélectricité qui représente presque 90 % de sa production électrique. Néanmoins, le pays mise sur le nucléaire pour pouvoir assurer une hausse de sa production grâce à une solution stable et pilotable, mais décarbonée. Si le pays n’a jamais construit de centrale nucléaire pour produire de l’électricité, il possède un cadre juridique le permettant.

Il y a quelques mois, la société Ocean Power avait également annoncé une collaboration avec Copenhagen Atomics, pour développer une centrale nucléaire flottante équipée d’un réacteur à sels fondus au thorium, un élément radioactif très présent en Norvège. Cette même société Ocean Power travaille également sur la mise au point de centrales à cycles combinés flottantes, qui seraient équipées de système de capture des émissions pour permettre leur enfouissement dans des sites comme Northern Lights. Ces barges seraient spécialement indiquées pour limiter les émissions des plateformes pétrolières offshore.

Cette société veut créer une centrale nucléaire flottante pour décarboner les zones insulaires

L’avenir du nucléaire se passera-t-il par les océans ?

Le concept de centrale nucléaire flottante intéresse de plus en plus de pays, inspirés par la réussite de la centrale russe Akademik Lomonosov. Celle-ci, mise en service en 2019 et équipée de deux réacteurs de 35 MWe, vient de franchir le cap du milliard de kWh produits.

Parmi les projets en développement, on peut citer le programme américain NuScale sur barge, qui permettrait d’alimenter les bases militaires, les infrastructures côtières ou les projets industriels. Un partenariat Danemark/Corée travaille à la construction d’une centrale flottante de 100 MW. Enfin, l’Indonésie espère mettre au point une centrale flottante de 500 MW pour alimenter l’archipel indonésien via des barges installées sur les côtes.