Electricité la moins chère

Conso réelle chauffe-eau thermodynamique

Test panneau solaire occasion

AccueilStocker l'énergieVoilà pourquoi la capacité de stockage par méga batteries va exploser en Italie

Voilà pourquoi la capacité de stockage par méga batteries va exploser en Italie

Photo de l'auteur
Par Ugo PETRUZZIPublié le 9 octobre 2025
Une batterie en Californie / Image : Wikimedia - Blmcalifornia.

Dix gigawattheures ont été attribués lors du premier appel d’offres (AO) batterie en Italie à un prix garanti de 13 000 € par MWh. C’est le premier appel d’offre de ce genre lancé par le gestionnaire du réseau italien Terna dont le français ZE Energy fait partie.

L’opérateur italien du réseau de transport Terna a annoncé, le 30 septembre 2025, les résultats de la première enchère MACSE (le mécanisme de gestion de la capacité de stockage d’électricité en Italie) pour déployer des batteries à grande échelle. Avec ce dispositif, Terna garantit aux investisseurs un revenu fixe pendant quinze ans en échange de la mise à disposition d’une capacité de stockage pilotable pour le système électrique.

13 millions d’euros le gigawattheure

Le prix moyen de rachat, pondéré selon les volumes et les prix attribués dans les différentes régions, s’établit à 12 959 €/MWh/an, bien en deçà de la prime de réserve à 37 000 €/MWh/an. Cette prime de réserve est le plafond fixé au‑delà duquel le gestionnaire du réseau de transport n’accepte pas d’offres.

Selon Terna, le dispositif devrait mobiliser environ un milliard d’euros d’investissements privés. Les projets sélectionnés entreront en service en 2028. Les zones du sud de la péninsule, la Sicile et la Sardaigne — où la production solaire est la plus abondante — concentrent la majorité des projets retenus. C’est là que les congestions locales sont les plus fortes. Développer les batteries permet de réduire la nécessité de coûteux renforcements du réseau dans l’immédiat.

Un français parmi les lauréats

Le français ZE Energy fait partie des lauréats avec 98,5 MW et 832 MWh, pour un prix de 13 750 €/MWh/an. Dans le milieu des batteries, en Italie comme en France, les appels d’offres sont souvent remportés par les grands énergéticiens. Enel Produzione s’est vu attribuer 5,2 GWh (la moitié du volume total) ; viennent ensuite ACL Energy (2,1 GWh) et Solar Challenge 4 (832 MWh).

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Ugo PETRUZZIPar Ugo PETRUZZISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet stocker l'énergie

EntreprisesActualitéTestsReportages

Voilà pourquoi la capacité de stockage par méga batteries va exploser en Italie

Actualité9 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voici la plus grande batterie sodium-ion d’Europe

Actualité9 octobre 2025 

La pompe à chaleur serait redoutablement efficace même par grand froid en France

Actualité9 octobre 2025 

Annonce partenaire

Ces 3 énormes sous-stations de parcs éoliens flottants seront construites en France

Éolien8 octobre 2025 

Annonce partenaire

Cette particularité française fait flamber les prix de l'électricité à long terme

Actualité8 octobre 2025 

Annonce partenaire

Ces 20 secondes qui ont détraqué le réseau électrique espagnol lors du blackout du 28 avril 2025

Actualité7 octobre 2025 

Ce four solaire est capable de faire fondre du métal pour le recycler

Solaire6 octobre 2025 

Comment protéger le réseau électrique des tempêtes solaires ?

Solaire6 octobre 2025 

Pourquoi cette entreprise veut installer un réacteur nucléaire à 1600 m de profondeur ?

Nucléaire5 octobre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 