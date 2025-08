Ces fenêtres sont des panneaux solaires entièrement transparents

La baie vitrée photovoltaïque au siège de Next Energy Technologies en Californie / Image : Next.

Sommes-nous à l’aube d’une révolution architecturale ? Une startup américaine vient de mettre en œuvre, des panneaux photovoltaïques qui ressemblent à s’y méprendre à de simples vitrages. Cette nouvelle technologie à fort potentiel pourrait permettre d’augmenter drastiquement la quantité de panneaux installés sur les façades des bâtiments.

Pour le regard non initié, c’est imperceptible. Et pourtant, les six fenêtres installées au siège social de la startup californienne Next Energy Technologies sont bel et bien des panneaux photovoltaïques. L’installation, située à Santa Barbara, est composée de 6 vitrages de 102 cm par 152 cm, pour une surface de 9,3 m². Les six panneaux ont reçu un revêtement à faible émissivité pour la vitre intérieure, et surtout un revêtement photovoltaïque organique (OPV) sur leur face extérieure. Ce dernier permet de produire de l’électricité, qui est ensuite acheminée à travers le châssis des fenêtres.

Ce n’est pas la première fois que l’on retrouve des prototypes similaires. Mais selon la startup qui a mis au point ces panneaux, il s’agit de la première façade photovoltaïque commerciale à intégrer la technologie OPV. Grâce à son aspect entièrement transparent, cette technologie pourrait révolutionner l’intégration de la production d’énergie renouvelable dans les bâtiments, en particulier dans les immeubles largement vitrés.

Les cellules photovoltaïques organiques, une technologie d’avenir

Depuis la présentation de son prototype de panneau photovoltaïque organique, en début d’année, Next Energy Technologies n’a pas perdu de temps pour mettre en œuvre une première installation fonctionnelle.

Dans les faits, cette technologie repose sur l’utilisation de semi-conducteurs conçus à partir de matériaux photovoltaïques, qui ont la particularité de s’exciter grâce aux rayonnements infrarouges et ultraviolets, tout en laissant passer presque toute la lumière visible. Seule une petite fraction du visible est également absorbée, donnant une teinte légèrement grise au vitrage. La solution technologique développée par la startup peut, en quelque sorte, être imprimée à la surface d’un substrat en verre. Ce procédé permet de faciliter l’industrialisation du procédé, et ainsi d’en réduire les coûts de production.

En revanche, la question du rendement reste en suspens, puisqu’aucune information n’a été dévoilée à ce sujet. Il y a fort à parier qu’il est très inférieur aux solutions technologiques les plus utilisées actuellement, notamment avec le silicium polycristallin. Néanmoins, ces panneaux pourraient susciter un intérêt croissant dans le domaine de l’architecture, en permettant d’améliorer le rendement énergétique des bâtiments sans en altérer l’aspect.