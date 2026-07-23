La réponse IA de Google est désormais déployée en France : restez en contact avec notre média grâce à des actions simples.

L’IA de Google est désormais intégrée au moteur de recherche leader en France. Lorsque vous posez une question, elle vous livre sa réponse fondée sur la lecture d’articles, avant même de mettre en avant les sites d’information qui ont réellement étudié le sujet. Pour un média indépendant comme Révolution Energétique, c’est un tournant — mais aussi l’occasion de renforcer le lien direct avec vous.

Mercredi 22 juillet 2026, à l’heure des croissants, Google a commencé à déployer en France ses Aperçus IA (AI Overviews) et son Mode IA. Concrètement : en haut des résultats de votre recherche sur Google, une réponse rédigée par l’intelligence artificielle de Google peut s’afficher désormais avant les liens pointant vers les sites pertinents. La France était jusqu’ici l’un des derniers grands marchés occidentaux à être passé entre les mailles du filet. Ce n’est plus le cas.

Ce que ça change pour vous, et pour nous : quand vous cherchez par exemple « fonctionnement des panneaux photovoltaïques » ou « quels tarifs pour les contrats d’énergie en 2026 », Google pourra vous servir un résumé tout fait, sans que vous ayez besoin d’ouvrir la source. Ce résumé s’appuie sur le travail de médias comme Révolution Energétique ou des sites de marques… mais n’y renvoie plus forcément, ou de manière peu visible.

Dans les pays où la fonction tourne depuis deux ans, les éditeurs constatent des baisses de trafic de l’ordre de 20 à 40 %.

Depuis 2018, Révolution Energétique à vos côtés

Révolution Energétique, vous le savez peut-être, n’est pas né hier. Depuis 2018, nous suivons et accompagnons l’essor des énergies renouvelables et les dernières innovations du domaine — bien avant la hausse du prix des énergies fossiles. Huit ans plus tard, nous sommes toujours là, et toujours indépendants, à couvrir l’actualité depuis notre coin de France.

Notre rédaction est libre, et elle le reste. Elle est emmenée par Hugo, qui suit l’actualité des énergies propres avec une passion intacte, entouré de son équipe et de contributeurs experts qui trouvent des angles originaux et vérifient leurs infos avant de publier. Et à côté de nos tests et de nos reportages, nous mettons à votre disposition des outils gratuits — simulateurs de batterie solaire, guides d’achat — pour vous aider à faire les bons choix.

Tout cela a un coût bien sûr, et il est financé par la publicité intégrée dans nos pages. Moins de visites, ce sont donc moins de moyens pour continuer à tester des équipements en conditions réelles, entretenir ces outils gratuits et défendre une ligne éditoriale libre sur la transition énergétique. On ne va pas vous le cacher : être moins visible dans vos recherches représente donc un vrai risque pour nous, mais également pour tous nos confrères.

Mais même si ce tournant est là, devant nous, chez Révolution Energétique, on croit fondamentalement que notre média, ce n’est pas seulement une position dans Google. C’est aussi et d’abord une longue relation avec celles et ceux qui nous lisent. Et cette relation-là nous espérons qu’elle ne dépend d’aucun algorithme — à condition qu’on la renforce ensemble, dès maintenant.

Si vous tenez à retrouver nos tests, nos actus et nos discussions, ne vous reposez pas sur le hasard des résultats de recherche. Il est temps d’agir, et ça prend quelques clics.

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Cet été, la recherche Google a changé de visage en France, mais notre mission en tant que média d’information engagé ne bouge pas d’un pouce : vous offrir une information indépendante, testée et vérifiée sur les énergies renouvelables et la transition énergétique. La meilleure façon de nous aider dans notre projet, c’est de rester en contact — en direct, sans intermédiaire.

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