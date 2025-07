La fiabilité de ces turbines marémotrices est exceptionnelle !

Installation d'une hydrolienne Proteus / Image : Proteus Marine Renewable

Les hydroliennes installées dans cette centrale écossaise ont résisté plusieurs années aux puissants courants de marée auxquels elles sont exposées quotidiennement. Fort de cette réussite, leur fabricant envisage désormais un déploiement mondial de cette technologie.

La gravité de la Lune fait quotidiennement varier le niveau des mers un peu partout dans le monde. Si ces mouvements sont peu perceptibles en haute mer, près des côtes, ils sont amplifiés par la forme du littoral. À certains endroits, les marées peuvent atteindre des hauteurs de plus de 10 mètres, et les courants d’eau peuvent aller jusqu’à 11 km/h. Ces courants puissants et réguliers peuvent être exploités et transformés en électricité : on parle alors d’énergie « lunaire » ou énergie marémotrice.

Il y aurait environ 100 GW d’énergie marémotrice exploitable dans le monde, un potentiel encore à peine exploité en raison des nombreuses contraintes techniques et géographiques liées à cette technologie encore jeune. L’entreprise Proteus Marine Renewables, spécialisée dans le domaine, pourrait cependant contribuer à accélérer la croissance du secteur. Pour cause, les machines conçues par la marque viennent de réaliser un exploit : tenir six ans sans besoin de maintenance imprévue.

Cette hydrolienne géante de 1,1 MW vient d’être mise à l’eau au Japon

Plusieurs années sans opérations de maintenance

En Écosse, le site de MeyGen, plus grand projet d’hydroliennes au monde, accueille plusieurs turbines fabriquées par Proteus. Celles-ci sont immergées à près de 30 mètres de profondeur. Plusieurs années après l’entrée en service de la centrale, l’entreprise annonce que ses machines ont tenu bon. Plus de six années se sont ainsi écoulées sans que ces dernières n’aient subi des opérations de maintenance imprévue. Une telle durée suffit pour valider la fiabilité des équipements selon le communiqué. Cette performance est attribuée à la belle collaboration entre Proteus et SKF, fournisseur des pièces mécaniques clés des turbines.

Mais pourquoi cette réussite est-elle si importante ? Tout simplement parce que dans le secteur, l’un des plus grands défis est de réussir à prolonger la durée de fonctionnement des turbines sous-marines sans avoir besoin d’entretien imprévu. Les turbines étant immergées dans des zones où les marées sont particulièrement fortes, les interventions s’avèrent extrêmement complexes et coûteuses. Tenir six ans dans ces conditions difficiles représente donc un véritable exploit.

Cette étonnante turbine hydroélectrique veut révolutionner l’énergie marémotrice

Vers un déploiement mondial

Forte de ce succès, l’entreprise Proteus Marine Renewables compte renforcer son partenariat avec SKF pour la prochaine génération d’hydroliennes. Au cours des cinq prochaines années, l’entreprise installera ainsi au moins trente nouvelles turbines marémotrices d’une puissance unitaire de 3 MW en France, au Japon et en Écosse. Chaque machine pourra produire suffisamment d’énergie pour alimenter près de 30 000 foyers.

Quant au parc de MeyGen, celui-ci comptera aussi bientôt de nouvelles turbines. Actuellement, seule la première phase du projet, représentant 6 MW, est opérationnelle. Le site est jusqu’ici autorisé à déployer jusqu’à 85 MW, même si son potentiel maximal est estimé à 398 MW.