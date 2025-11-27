électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilTransporter l'énergie bas-carboneLa France va consommer beaucoup moins d'électricité que prévu selon RTE

La France va consommer beaucoup moins d'électricité que prévu selon RTE

Photo de l'auteur
Par Hector PIETRANIPublié le 27 novembre 2025
Une ligne 400 kV / Image : RE - HL.

Le gestionnaire du réseau électrique français RTE s’apprête à publier de nouveaux scénarios de consommation 9 % inférieurs à ceux du bilan prévisionnel 2023, selon des informations révélées par Montel.

Dans un document préparatoire daté d’octobre et consulté par Montel, RTE s’apprête à réviser à la baisse ses projections de demande d’électricité à l’horizon 2030-2035. Les nouvelles estimations seraient 9 % inférieures aux précédentes. Le directeur de la prospective de RTE, Thomas Veyrenc, prévenait : « les prochains mois seront cruciaux ».

Le gestionnaire du réseau table désormais sur une demande comprise entre 470 et 510 TWh en 2030 puis 505 à 580 TWh en 2035. RTE constate donc un ralentissement de l’électrification à la fois conjoncturel et structurel.

À lire aussiChute de la consommation d’électricité en France : un danger pour la décarbonation ?

L’efficacité et la sobriété compenseraient l’électrification

Pour construire ce nouveau scénario, RTE s’appuie sur deux trajectoires distinctes, une basse et une haute. La trajectoire basse décrit une France confrontée à une situation économique dégradée peinant à atteindre ses objectifs climatiques.

Dans ce scénario, seuls 6 millions de véhicules électriques circuleraient en 2030 tandis que la puissance installée des électrolyseurs plafonnerait à 1 GW. L’électrification industrielle progresserait faiblement (1,5 GW) et les centres de données représenteraient 2,4 GW de demande.

À lire aussiPrix de l’électricité : ces patrons le réclament à 0,05 €/kWh pour relancer l’industrie française

9 millions de voitures électriques en 2030 ?

La trajectoire haute, elle, correspond à un pays parvenant à respecter les objectifs européens de décarbonation tout en relançant ses industries. Elle prévoit 9 millions de véhicules électriques en 2030, 2,9 GW d’électrolyseurs, 3,4 GW d’électrification industrielle et 4,3 GW de consommation liée aux data centers. Attention tout de même à la concrétisation de ces projets, elle n’est pas au rendez-vous aujourd’hui.

Fait notable : dans tous les cas, la consommation des bâtiments stagnera, estime RTE. Les gains d’efficacité énergétique dans le résidentiel et le tertiaire compenseraient globalement la hausse attendue du chauffage électrique et du numérique.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hector PIETRANIPar Hector PIETRANISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet transporter l'énergie bas-carbone

EntreprisesActualitéTestsReportages

La France va consommer beaucoup moins d'électricité que prévu selon RTE

Actualité27 novembre 2025 

Annonce partenaire

Ces 3 climatiseurs réversibles peuvent chauffer jusqu'à -25 °C à l'extérieur

Actualité26 novembre 2025 

Comment les méga batteries réduisent le recours au gaz en Écosse

Éolien26 novembre 2025 

Annonce partenaire

Pourquoi l'éolien et le solaire coûtent très cher à l'État quand les prix de l'électricité sont bas

Solaire25 novembre 2025 

Annonce partenaire

La précarité énergétique, toujours une réalité en France

Actualité25 novembre 2025 

Annonce partenaire

Cette pompe à chaleur installée à 2115 m d'altitude affiche un COP fabuleux de 5,3

Géothermie24 novembre 2025 

L'énorme chèque signé par l'Allemagne pour subventionner l'électricité consommée par ses industries

Actualité24 novembre 2025 

Pourquoi Elon Musk veut expédier 100 GW de panneaux solaires dans l'espace chaque année ?

Solaire23 novembre 2025 

Aussi puissante qu'un réacteur nucléaire : la première giga batterie européenne se profile

Actualité23 novembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 